07.04.2022, 15:10
ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ вспыхнул пожар в трехэтажом жилом доме(182)
По первоначальным данным Спасательного департамента, в пожаре никто не пострадал, людей из здания эвакуировали.
В четверг после полудня, в 14:29 Спасательный департамент получил сообщение, что в Ласнамяэ, на улице Паэ горит трехэтажный жилой дом с мансардным этажом.
"Мы отреагировали самыми большими силами", — сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.
По состоянию на 19 часов работы по тушению пожара еще продолжались. Спасатели вскрывали конструкции в чердачной части дома.