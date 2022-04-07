ЧП и криминал
07.04.2022, 15:10

ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ вспыхнул пожар в трехэтажом жилом доме

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По первоначальным данным Спасательного департамента, в пожаре никто не пострадал, людей из здания эвакуировали.

В четверг после полудня, в 14:29 Спасательный департамент получил сообщение, что в Ласнамяэ, на улице Паэ горит трехэтажный жилой дом с мансардным этажом.

"Мы отреагировали самыми большими силами", — сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

По состоянию на 19 часов работы по тушению пожара еще продолжались. Спасатели вскрывали конструкции в чердачной части дома.

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