07.04.2022, 15:10
ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ полыхает трехэтажный жилой дом(9)
По первоначальным данным Спасательного департамента, в пожаре никто не пострадал, людей продолжают эвакуировать из здания.
В четверг после полудня, в 14:29 Спасательный департамент получил сообщение, что в Ласнамяэ, на улице Паэ горит трехэтажный жилой дом с мансардным этажом.
"Мы отреагировали самыми большими силами", — сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.
В 14:55 спасатели продолжали заниматься усмирением огня и эвакуацией людей.