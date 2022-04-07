Экономика
07.04.2022, 14:51

Эстония и Финляндия планируют принять в эксплуатацию общий терминал СПГ

 
Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Foto: Taavi Arus

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля договорились о том, что Финляндия и Эстония совместно возьмут в аренду плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ), который будет обеспечивать надежность газоснабжения двух стран.

”Снабжение Эстонии и Финляндии природным газом сильно зависит от России, поэтому в нынешнее нестабильное время необходимо обеспечить свои тылы и быть готовыми отказаться от идущего из России газа. Вместе с северными соседями мы посчитали, что разумнее всего было бы объединить свои силы и обеспечить газоснабжение обеих стран путем принятия в эксплуатацию совместного терминала сжиженного природного газа уже в нынешнем году”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

”В связи с войной в Украине мы должны быть готовы к возможной остановке импорта газа. Плавучий терминал СПГ является эффективным способом обеспечения газоснабжения, в том числе и для промышленности. Я благодарю правительство Эстонии за хорошее сотрудничество”, — добавил министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Согласно плану, Эстония и Финляндия создадут необходимые для обслуживания плавучего терминала причалы для перетяжки и совместно возьмут в аренду необходимый плавучий терминал, которым могут пользоваться обе страны на обоих берегах Финского залива. Необходимые причалы для перетяжки будут сооружены в эстонском Палдиски и финском Инкоо. Совместно арендуемый плавучий терминал СПГ планируется доставить в регион к осени и сначала поставить его у причала для перетяжки, где это можно будет сделать быстрее всего. Далее местонахождение плавучего терминала будет определяться в зависимости от потребностей и объемов рынка. Причалы для перетяжки на обоих берегах Финского залива увеличат надежность поставок потребителям газа обеих стран и обеспечат необходимую гибкость для пользования плавучим терминалом.

Сооружение необходимых причалов для перетяжки возьмут на себя оба государства, расходы по аренде терминала планируется разделить в соответствии с объемами потребления газа странами. Оценочные расходы по аренде плавучего терминала, необходимого для обеспечения надежности газоснабжения Эстонии, составляют для Эстонии при лучшем раскладе от 10 миллионов евро в год. Сотрудничество по реализации плана ведут администраторы систем газоснабжения обоих государств Elering и Gasgrid.

Заключенное между государствами соглашение обеспечит быстрое решение по обеспечению надежности газоснабжения, а продолжительность сотрудничества ограничивается периодом аренды плавучего терминала.

Поскольку регион Балтии и Финляндии достаточно прочно связан с поставками российского газа, то в случае их прекращения в регионе останется непокрытым полугодовой объем потребления. Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 тераватт-часов, потребление Эстонии — около 5 тераватт-часов.

По причине военной агрессии России в Украине весь Европейский союз поставил перед собой цель отказаться от российского природного газа при первой возможности, но не позднее чем к концу десятилетия.

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