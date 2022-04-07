Пункты обслуживания клиентов Департамента социального страхования в Таллинне, Тарту и Пярну будут открыты и на выходных

”Если военные беженцы из Украины получили в Эстонии временный вид на жительство, то они получают право и на пособия и компенсации. Большинству беженцев пособия сейчас очень нужны. Для Департамента социального страхования это означает увеличение нагрузки в пунктах обслуживания клиентов, куда беженцы обращаются для получения пособий. Для того, чтобы все получили необходимую помощь, мы наймем дополнительных сотрудников как для работы в пунктах обслуживания, так и для рассмотрения поданных ходатайств”, — сказал исполняющий обязанности директора Департамента социальных дел Яко Салла.

Начиная с субботы, 9 апреля бюро Департамента социального страхования в Таллине, Тарту и Пярну будут открыты и по выходным, с 10 до 16 часов. ”Бюро открыты для всех, однако мы рекомендуем по возможности пользоваться каналами самообслуживания. По нашей оценке, количество обращений в пункты обслуживания клиентов в апреле вырастет в два-три раза, и поэтому неизбежно увеличатся очереди и время обслуживания клиентов. Мы заранее просим клиентов отнестись с пониманием к возможным сложностям, — добавила руководитель отдела отношений с клиентами департамента Лийс Меси. — Только что вступила в силу реформа родительской компенсации, а также сейчас в департаменте увеличилось количество запросов, связанных с пенсиями, поэтому и жители Эстонии часто обращаются в Департамент социального страхования. Наша задача — чтобы все клиенты получили ответ как можно быстрее и были довольны качеством обслуживания”.

В крупных пунктах обслуживания организованы дополнительные сидячие места для ожидающих и организованы игровые уголки для детей, чтобы во время ожидания улучшить удобство клиентов. Департамент также откроет временные стойки приема в центрах размещения беженцев. Очереди в пунктах обслуживания касаются прежде всего беженцев из Украины, ходатайствующих о семейных компенсациях, эстонских и украинских пенсионеров и лиц из Эстонии и Украины, ходатайствующих о социальных пособиях.