Пункты обслуживания клиентов Департамента социального страхования в Таллинне, Тарту и Пярну будут открыты и на выходных
В связи с увеличением нагрузки пункты обслуживания клиентов Департамента социального страхования в Таллинне, Тарту и Пярну с 9 апреля будут работать и по выходным, оказывая помощь беженцам и другим лицам, ходатайствующим о пособиях. Для того, чтобы справиться с нагрузкой, департамент наймет дополнительных сотрудников, обеспечив возможность обслужить всех клиентов и своевременное осуществление всех выплат.
”Если военные беженцы из Украины получили в Эстонии временный вид на жительство, то они получают право и на пособия и компенсации. Большинству беженцев пособия сейчас очень нужны. Для Департамента социального страхования это означает увеличение нагрузки в пунктах обслуживания клиентов, куда беженцы обращаются для получения пособий. Для того, чтобы все получили необходимую помощь, мы наймем дополнительных сотрудников как для работы в пунктах обслуживания, так и для рассмотрения поданных ходатайств”, — сказал исполняющий обязанности директора Департамента социальных дел Яко Салла.
Начиная с субботы, 9 апреля бюро Департамента социального страхования в Таллине, Тарту и Пярну будут открыты и по выходным, с 10 до 16 часов. ”Бюро открыты для всех, однако мы рекомендуем по возможности пользоваться каналами самообслуживания. По нашей оценке, количество обращений в пункты обслуживания клиентов в апреле вырастет в два-три раза, и поэтому неизбежно увеличатся очереди и время обслуживания клиентов. Мы заранее просим клиентов отнестись с пониманием к возможным сложностям, — добавила руководитель отдела отношений с клиентами департамента Лийс Меси. — Только что вступила в силу реформа родительской компенсации, а также сейчас в департаменте увеличилось количество запросов, связанных с пенсиями, поэтому и жители Эстонии часто обращаются в Департамент социального страхования. Наша задача — чтобы все клиенты получили ответ как можно быстрее и были довольны качеством обслуживания”.
В крупных пунктах обслуживания организованы дополнительные сидячие места для ожидающих и организованы игровые уголки для детей, чтобы во время ожидания улучшить удобство клиентов. Департамент также откроет временные стойки приема в центрах размещения беженцев. Очереди в пунктах обслуживания касаются прежде всего беженцев из Украины, ходатайствующих о семейных компенсациях, эстонских и украинских пенсионеров и лиц из Эстонии и Украины, ходатайствующих о социальных пособиях.
На данный момент в Эстонию прибыло более 27 000 беженцев, большинство из них — матери, дети и пожилые люди, которые после получения временного вида на жительство получают право на пособия, выплачиваемые Департаментом социального страхования: семейные пособия, пособия для людей с недостатком здоровья, пенсионное пособие.
Беженцам, получившим временную защиту, выплачивается минимальная родительская компенсация, семейные пособия, пенсионное пособие в размере разницы между народной пенсией в Эстонии и пенсией, которую лицо получает в Украине (в случае, если украинская пенсия меньше, чем народная пенсия) и пособия для людей с недостатком здоровья. Выплаты пособий прекратятся, если беженцы покинут Эстонию.
Возможности самообслуживания:
· Для подачи ходатайств о родительской компенсации и семейных пособиях просим по возможности использовать среду самообслуживания: https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/
· Для назначения пенсии можно отправить документы в электронной среде самообслуживания (меню ”Общение и извещения”) или по электронной почте по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Дополнительная информация на странице Департамента, вопросы можно задать по телефону (+372) 612 1360.
· Документы для определения степени тяжести недостатка здоровья и назначения социального пособия для людей с недостатком здоровья можно отправить в электронной среде самообслуживания (меню ”Общение и извещения”) или по электронной почте по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Дополнительная информация на странице Департамента, вопросы можно задать по телефону (+372) 612 1360
· Если у вас есть необходимость прийти в пункт обслуживания клиентов лично, то просим учитывать, что в Таллинне, Пярну и Тарту нагрузка на сотрудников велика, и по возможности следует обратиться в другие пункты обслуживания.