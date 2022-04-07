Правительство постановило, что и этой весной окончание основной школы не будет зависеть от результатов экзаменов

В текущем учебном году выпускные экзамены являются обязательными, но результаты экзаменов не являются основанием для принятия решения об окончании основной школы. Результаты общих выпускных и школьных экзаменов будут выражаться в процентах от максимального балла.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, нынешние выпускники основной школы учились в условиях пандемии коронавируса в течение всей третьей ступени основного образования, с 7 по 9 класс. "В последние годы возможности обучения были неравными, поскольку из-за вспышек заболеваемости чередовались контактное и дистанционное обучение и многим учащимся приходилось неделями заниматься дистанционно из-за самоизоляции", — пояснила министр Керсна. "Основываясь на опросах учеников и преподавателей, мы можем сказать, что дистанционное обучение не эквивалентно контактному. Например, в исследовании Таллиннского университета, посвященном дистанционному обучению, треть учащихся оценили дистанционное обучение как менее эффективное, чем контактное. Половина учителей считает, что дистанционное обучение менее эффективно, чем обычное".

Если традиционно одним из условий окончания основной школы является сдача выпускных экзаменов с результатом не ниже "удовлетворительно", то в этом году в аттестате будет указан процент от максимального результата экзамена. Введение процентных показателей позволит студентам получать более точную информацию о своих результатах и более осознанно планировать дальнейшее образование. Это также устраняет необходимость исправлять "провальный" выпускной экзамен с помощью школьного экзамена. Дополнительные экзамены будут организованы только для тех учеников, которые пропустили основной экзамен.