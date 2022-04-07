Новости Эстонии
07.04.2022, 10:45

ФОТО | Вандалы испортили потолок в пешеходном туннеле под виадуком Хааберсти

 
ФОТО: Delfi

В пешеходных туннелях дорожной развязки Хааберсти, где интерактивная подсветка меняет цвет освещения в зависимости от скорости движения человека, неизвестный испортили покрытие потолка.

Тем не менее в пешеходном переходе установлены камеры, изображения с которых поступают в центр охраны Департамента полиции и погранохраны. Это было как раз сделано во избежание случаев вандализма. Как видно, это не помогло.

Решение по интерактивной подсветке в туннелях виадук Хааберсти было спроектировано фирмой Arhitekt Must OÜ. Строительные работы осуществила фирма AS Elektritsentrum.

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