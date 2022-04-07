07.04.2022, 10:45
ФОТО | Вандалы испортили потолок в пешеходном туннеле под виадуком Хааберсти
ФОТО: Delfi
В пешеходных туннелях дорожной развязки Хааберсти, где интерактивная подсветка меняет цвет освещения в зависимости от скорости движения человека, неизвестный испортили покрытие потолка.
Тем не менее в пешеходном переходе установлены камеры, изображения с которых поступают в центр охраны Департамента полиции и погранохраны. Это было как раз сделано во избежание случаев вандализма. Как видно, это не помогло.
Решение по интерактивной подсветке в туннелях виадук Хааберсти было спроектировано фирмой Arhitekt Must OÜ. Строительные работы осуществила фирма AS Elektritsentrum.