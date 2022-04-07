За сутки в Эстонии выявлено 886 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 7 апреля в больнице находится 291 зараженный коронавирусом пациент. Из них 114 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 70, или 61,4%, не вакцинированы и 44, или 38,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,9 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни, из которых в 11 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 13,3 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло двое зараженных коронавирусом, один из которых не был вакцинирован: 90-летняя женщина и 97-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 3 792 результата теста, из которых 886 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражался в среднем 61 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 57 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 461 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 49. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 446 784 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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