ФОТО | Красные велодорожки в Таллинне продолжают разрушаться: краска уже попала с асфальта на газон
С выкрашенных в красный цвет прошлым летом столичных велодорожек практически сразу же начала слезать краска. После длинной зимы на велосипедной дорожке, например, на улице Техника остались лишь красные разводы в некоторых местах. Зато большая часть краски оказалась под деревьями на зеленой зоне. Скорее всего, краска попала туда вместе со снегом во время его уборки с проезжей части.
"Восстановление разметки велосипедных дорожек начнется, как только позволят погодные условия, — ранее утверждал руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо. — На сегодняшний день в ряде мест можно заметить, как на разметку повлияло использование шипованной автомобильной резины".
Неравномерный износ красной и белой разметки обусловлен толщиной материала, нанесенного на асфальт (поскольку отсутствовал подобный опыт, толщина красной разметки составляла требуемые 2 мм, что кажется недостаточным), пояснил он.
Кто покроет расходы на восстановление разметки? "В случае, если виден естественный износ материала, работы проводятся за счет средств городского бюджета. Восстановление разметки, износ которой обусловлен технологическими недостатками, выполняется по гарантии за счет договорного партнера", — резюмировал Харьо.