ФОТО | Красные велодорожки в Таллинне продолжают разрушаться: краска уже попала с асфальта на газон

С выкрашенных в красный цвет прошлым летом столичных велодорожек практически сразу же начала слезать краска. После длинной зимы на велосипедной дорожке, например, на улице Техника остались лишь красные разводы в некоторых местах. Зато большая часть краски оказалась под деревьями на зеленой зоне. Скорее всего, краска попала туда вместе со снегом во время его уборки с проезжей части.