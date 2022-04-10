Совет от полиции: хорошая кибергигиена защитит от мистического исчезновения денег

Недавно полиция получила заявление о том, что из криптовалютного кошелька без ведома владельца было переведено 60 000 евро. ”Владелец кошелька никому не передавал ни паролей, ни других данных. Были и другие похожие случаи, суммы ущерба варьировались от пары сотен до пары десятков тысяч евро”, — рассказал руководитель службы экономических и киберпреступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

Инвестирование в криптовалюту довольно распространено и мошенники также открыли для себя возможность быстро заработать на доверчивых людях.

"Такие на первый взгляд мистические пропажи денег возможны лишь в случае, когда компьютер заражен вредоносной программой. Для этого владелец криптовалюты даже н е должен сам вводить куда-то свои данные, достаточно нажать на подозрительную ссылку, которые распространяются, например, в социальный сетях, мессенджерах, по э-почте, СМС и через рекламу. Такие ссылки рассылает не конкретный человек, а зараженные вредоносной программой компьютеры или мобильные телефоны”, — добавил Кельт.

Чтобы избежать заражения вредоносной программой, надо помнить простые правила. „Самый распространенные способ распространения вирусам — зараженные вирусом ссылки рассылаются в мессенджерах с фразами "Kas siin videol oled sina?” (Это ты на этом видео?) или "Vaata, mis ma leidsin” (Посмотри, что я нашел?), за этим следует активная ссылка. Но до того, как нажать на ссылку, спросите у человека, который ее выслал, прислал ли он вам эту ссылку сознательно и что это за ссылка. Осторожность следует соблюдать и тогда, когда вы получаете неизвестные файлы, нельзя загружать и открывать такие файлы”, — сказал Ханнес Кельт.

Количество киберпреступлений в последние годы выросло и защититься от них поможет только хорошая кибергигиена.