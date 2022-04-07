В марте потребительские цены выросли, в первую очередь, из-за повышения цен на энергоносители

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с мартом прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более трети от общего повышения индекса.

”Поступившее в дома электричество было дороже на 72,1%, теплоэнергия (отопление) — на 27,4% и сетевой газ — на 72%. Изменения цен на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки составили менее четверти от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 38,3% и дизельное топливо — на 53,2%”, — сказала Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с мартом прошлого года более всего подорожал картофель (на 127,3%), прочие растительные масла (на 43,7%), свежая рыба (на 30,6%), мука и крупы (на 27,6%), а также кофе (на 27,2%).

Изменение индекса потребительских цен выше 15,2% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года последний раз наблюдалось в ноябре 1996 года, когда оно составляло 16,4%.

В сравнении с февралем на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен на моторное топливо, которое составило почти половину от общего повышения индекса. За месяц бензин подорожал на 13,8% и дизельное топливо — на 25,2%.