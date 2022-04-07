Певкур: в законопроекте нет буквы Z или георгиевской ленточки. Решать будет полиция

Певкур пояснил, что не содержащая указания на конкретные символы формулировка в законе дает полиции право принимать решения и каждый случай можно рассматривать индивидуально: "Поэтому в законопроекте и нет буквы Z или георгиевской ленточки. Мы должны дать полиции право решать. И все, кто считает, что нужно прописать букву Z или георгиевскую ленточку, хотят превратить Эстонию в робота, действующего по примеру мобильной камеры контроля скорости. Это не является целью".

По мнению же Рейнсалу, следует конкретно дать понять, что публичная демонстрация георгиевских ленточек не приветствуется.

"Реальность такова, что в очень напряженной ситуации во всем мире теперь в интересах внутренней безопасности, но и с моральной точки зрения, мы не можем терпеть эти символы на публике", — считает Рейнсалу, отметив, что и Украина призвала страны запретить вышеупомянутые символы.

Певкур на это ответил, что если прописать в законе букву Z или георгиевскую ленточку, люди начнут использовать эти символы иным способом:"Тогда люди начнут красить машины в оранжевый цвет с черными полосками, и мы будем спорить, символ это или нет. Я убежден, что эстонская полиция достаточно компетентна, чтобы оценить каждый случай отдельно. Если речь идет о провокации, сознательном оправдании агрессии или преступлении, то полиция сможет вмешаться и при необходимости наказать. Эстонскому правовому пространству не нужно, чтобы выполнялась механическая работа".

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