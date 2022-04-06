Таави Аас: решение об отказе от российского газа должно принимать правительство, а не предприятия
В Эстонии, как и во всей Европы звучат предложения как можно скорее отказаться от поставок газа из России. Но что станет с договорами, которые, например крупнейший продавец газа в Эстонии компания Eesti Gaas заключил с "Газпромом"? Предприятие же понесет убытки.
"Здесь очень важно, что в случае решения Правительства республики о введении санкций возникнет ситуация форс-мажора в договоре, заключенном между Eesti Gaas и ее российским партнером, и это послужит основанием для расторжения договора.
Вот почему очень важно, чтобы это было решением Правительства республики, и можно было расторгнуть соглашение без возникновения каких-либо обязательств", — подчеркнул Аас в интервью ERR.
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