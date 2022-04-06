ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (42-й день) | Города на Востоке Украины опустели в страхе перед российским вторжением, США и Евросоюз расширяют санкции

— Путин отдал российским войскам приказ уйти из Киевской области, чтобы создать благоприятные условия для переговоров, как жест доброй воли, сообщил Песков;

— Госдума приняла закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне;

— Генассамблея ООН завтра проведёт голосование по вопросу исключения России из Совета ООН по правам человека — AFP;

— Власти Украины призвали срочно эвакуироваться жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Это может быть связано с объявленной целью российских войск: взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.

"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", — сказала Ирина Верещук вице-премьер Украины (цитата по изданию Украинская правда").

— Премьер Венгрии Орбан заявил, что "если Россия просит платить в рублях — будем платить в рубля".

— Министерство финансов сообщило в среду, что иностранный банк отказал в исполнении поручения на выплату купонного дохода по российским облигациям, которые должны были быть выплачены 4 апреля, пишет BBC Russian.

Фактически России теперь грозит дефолт. Обычно после того, как страна или компания не смогла выплатить обязательства по взятым долгам, то им дается период длиной один месяц, чтобы провести платеж или найти деньги на него. В данном случае возможно, например, получение отдельного разрешения на проведение конкретного платежа. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что в случае, если оплата не пройдет, то выплаты по долгам минфин переведет в рубли. Но вряд ли такой способ понравится западным кредиторам.