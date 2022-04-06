ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (42-й день) | Города на Востоке Украины опустели в страхе перед российским вторжением, США и Евросоюз расширяют санкции
Подводим трагические итоги еще одного дня войны в Украине.
— Путин отдал российским войскам приказ уйти из Киевской области, чтобы создать благоприятные условия для переговоров, как жест доброй воли, сообщил Песков;
— Госдума приняла закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне;
— Генассамблея ООН завтра проведёт голосование по вопросу исключения России из Совета ООН по правам человека — AFP;
— Власти Украины призвали срочно эвакуироваться жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Это может быть связано с объявленной целью российских войск: взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.
"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", — сказала Ирина Верещук вице-премьер Украины (цитата по изданию Украинская правда").
— Премьер Венгрии Орбан заявил, что "если Россия просит платить в рублях — будем платить в рубля".
— Министерство финансов сообщило в среду, что иностранный банк отказал в исполнении поручения на выплату купонного дохода по российским облигациям, которые должны были быть выплачены 4 апреля, пишет BBC Russian.
Фактически России теперь грозит дефолт. Обычно после того, как страна или компания не смогла выплатить обязательства по взятым долгам, то им дается период длиной один месяц, чтобы провести платеж или найти деньги на него. В данном случае возможно, например, получение отдельного разрешения на проведение конкретного платежа. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что в случае, если оплата не пройдет, то выплаты по долгам минфин переведет в рубли. Но вряд ли такой способ понравится западным кредиторам.
Если минфин не найдет способа оплатить купоны, то дефолт России, таким образом, настанет 4 мая.
— США ввели санкции против Сбербанка, Альфа-банка, Мишустина, Медведева, ”дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова”, губернатора Санкт-Петербурга Беглова и мэра Москвы Собянина, а также ряда членов Совбеза РФ. Запрещены новые инвестиции в экономику России;
— МИД России заявил, что YouTube запретил доступ к записи брифинга министерства, в связи с чем МИД пригрозил обращением в соответствующие российские органы;
— ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ, в частности, в вопросе запрета импорта российского угля;
— Минфин России не смог расплатиться по евробондам в долларах из-за отказа иностранного банка, сообщает РБК. Выплаты в размере $649,2 млн были проведены в рублях. Это первый подобный случай. В исполнении поручений по выплате купонного дохода в валюте отказал иностранный банк-корреспондент.
”4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО ”Национальный расчетный депозитарий” для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России… Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям ”Россия-2022” и ”Россия-2042” исполнены в полном объеме”, — сообщили в министерстве.
— Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные во время оккупации города расстреляли, по меньшей мере, 320 мирных жителей. Об этом он рассказал BBC.
По его словам, российские войска во время оккупации Бучи "охотились" на местных политиков.
— Минфин России не смог расплатиться по евробондам в долларах из-за отказа иностранного банка. Выплаты в размере $649,2 млн были проведены в рублях, сообщает РБК. Это первый подобный случай.
В исполнении поручений по выплате купонного дохода в валюте отказал иностранный банк-корреспондент.
”4 апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО ”Национальный расчетный депозитарий” для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России… Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям ”Россия-2022” и ”Россия-2042” исполнены в полном объеме”, — сообщили в министерстве.
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