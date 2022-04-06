ФОТО | Активисты превратили пруд у российского посольства в Вильнюсе в кровавое море

По словам Рекасиуте, целью акции ”Переплывая” было ”стимулировать более активные действия по спасению украинского народа от геноцида, совершенного Россией”.

В перфомансе приняла участие бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите. По мнению организаторов, ее заплыв символизировал необходимость непрерывной борьбы, тогда как кровавый пруд — ответственность России за военные преступления в Украине.

”Это приглашение не отворачиваться от боли, не оставаться равнодушным наблюдателем. Это призыв продолжать защищать людей, которых в настоящее время пытают, насилуют и убивают, защищать фундаментальные демократические ценности, право на свободу и жизнь”, — пишет Рекасиуте.

”По мере продолжения войны, значение нашего активизма растет — давайте распространять правду, делать пожертвования, протестовать, давить на политиков, чтобы они ужесточили санкции против России”, — заявила она.

Как сообщили активисты, пруд был окрашен экологически безвредной краской, которая широко используется в биологических экспериментах.

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