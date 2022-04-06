В Ласнамяэ пропал 80-летний Леонид. Его жизнь и здоровье могут быть в опасности

Он мог ошибиться номером автобуса и сесть не на тот автобус. На данный момент неизвестно, доехал ли Леонид вчера до центра.

Полицейские проверили медицинские учреждения, пообщались с близкими, просмотрели записи камер наблюдения, но пока его не удалось найти. В силу состояния здоровья и того, что он одет не по погоде, его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, у него седые волосы и лысина, карие глаза. На нем была черная куртка с капюшоном, серые брюки, легкая обувь оранжевого цвета. При нем был пакет ”Maxima” с гигиеническими принадлежностями и одеждой.

Полиция просит всех, кто видел Леонида или знает, где он может находиться, сразу позвонить на номер 112.