МИД ЭР выделил Украине более миллиона евро на гуманитарную помощь
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, из-за развязанной Россией войны более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и, к сожалению, гуманитарная катастрофа усугубляется. ”За пять недель количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, выросло почти до такого же уровня как за десять лет в Сирии, где сегодня в гуманитарной помощи нуждаются более 13 миллионов человек”, — отметила министр иностранных дел.
”Россия в своих атаках убивает и ранит невинных людей. Жители, вынужденные покинуть свои дома, должны жить без крова, воды, еды и других предметов первой необходимости. Понятно, что гуманитарные потребности людей, более месяца страдающих от ужасов войны, растут и останутся таковыми еще долгое время. Именно поэтому наш штаб гуманитарной помощи усердно продолжит работать над тем, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины”, — добавила Лийметс.
Министр отметила, что жители Эстонии, государственный и частный секторы оказали огромную поддержку украинскому государству и народу — в общей сложности на гуманитарную помощь было пожертвовано более 12 миллионов евро. Доля министерства иностранных дел составляет более одного миллиона евро. Более, чем за месяц работы штаб гуманитарной помощи Украине помог с координированием больших отправок от государственных учреждений, предприятий и НКО, чтобы ответить на запросы Украины о продовольственной помощи, временном жилье и медицинской помощи.
Министерство иностранных дел, например, совместно с Продуктовым банком Эстонии отправили в Украину детское питание, овсянку, мясные консервы, супы и другую готовую еду. Большая часть продовольственной помощи направляется непосредственно в Украину, где ее получает Продуктовый банк Украины. Готовятся еще четыре партии продовольственной помощи во Львов и Чернигов.
В сотрудничестве с Chemi-Pharm и Государственным центром оборонных инвестиций в Львовскую областную больницу поступили необходимые дезинфицирующие средства для мытья рук, поверхностей и оборудования, предназначенные как для больниц, так и простых граждан. Всего было отправлено более 13 000 литров дезинфицирующих средств на сумму 35 000 евро. Готовятся еще несколько отправок с различными медицинскими средствами для помощи Украине.
Министерство иностранных дел направило в Украину более 5 000 одеял, подушек и матрацов для организации временного убежища. Сейчас комплектуется различная компьютерная техника по просьбе министерства образования Украины.
При необходимости штаб гуманитарной помощи также помогает с транспортом, чтобы обеспечить доставку отправок с помощью в Украину или на польские промежуточные склады. Для того, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией в Польше делегация министерства иностранных дел и спасательного департамента посетили Варшаву, и поговорили с польскими учреждениями об их работе по оказанию помощи украинскому народу и военным беженцам.
О работе штаба гуманитарной помощи можно прочитать на странице министерства иностранных дел, где публикуется регулярно обновляемый обзор гуманитарной помощи Эстонии Украине.
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