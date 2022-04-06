МИД ЭР выделил Украине более миллиона евро на гуманитарную помощь

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, из-за развязанной Россией войны более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи и, к сожалению, гуманитарная катастрофа усугубляется. ”За пять недель количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, выросло почти до такого же уровня как за десять лет в Сирии, где сегодня в гуманитарной помощи нуждаются более 13 миллионов человек”, — отметила министр иностранных дел.

”Россия в своих атаках убивает и ранит невинных людей. Жители, вынужденные покинуть свои дома, должны жить без крова, воды, еды и других предметов первой необходимости. Понятно, что гуманитарные потребности людей, более месяца страдающих от ужасов войны, растут и останутся таковыми еще долгое время. Именно поэтому наш штаб гуманитарной помощи усердно продолжит работать над тем, чтобы необходимая помощь дошла до людей Украины”, — добавила Лийметс.

Министр отметила, что жители Эстонии, государственный и частный секторы оказали огромную поддержку украинскому государству и народу — в общей сложности на гуманитарную помощь было пожертвовано более 12 миллионов евро. Доля министерства иностранных дел составляет более одного миллиона евро. Более, чем за месяц работы штаб гуманитарной помощи Украине помог с координированием больших отправок от государственных учреждений, предприятий и НКО, чтобы ответить на запросы Украины о продовольственной помощи, временном жилье и медицинской помощи.

Министерство иностранных дел, например, совместно с Продуктовым банком Эстонии отправили в Украину детское питание, овсянку, мясные консервы, супы и другую готовую еду. Большая часть продовольственной помощи направляется непосредственно в Украину, где ее получает Продуктовый банк Украины. Готовятся еще четыре партии продовольственной помощи во Львов и Чернигов.