КАРТА | Обстрелы на линии разграничения ужесточились, Мариуполь пока полностью не захвачен
Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине
Общая информация:
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают перегруппировку. Основным районом сосредоточения войск являются окрестности Белгорода. Поступают сведения о том, что части окапываются, поскольку исключать контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении нельзя.
Продолжается переброска российских войск с территории Республики Беларусь (РБ) в РФ. Белорусские подразделения демонстративно стоят у границы с Украиной, однако при этом признаки подготовки к возможному вторжению отсутствуют.
Киевское направление (Север)
ВС РФ практически полностью завершили вывод войск. ВСУ осуществляют зачистку ранее оккупированных территорий.
Черниговское-киевское направление (Северо-Восток)
Большая часть российских подразделений выведена. Вероятнее всего, на территории Украины еще остались отдельные подразделения, которые пытаются избегать близких контактов с украинскими войсками и двигаются в сторону РФ.
Сумское направление
Большая часть российских войск выведена с территории Украины. Судя по всему, ВСУ вернули контроль над Конотопом.
Харьковское направление (Восток)
В Харьковской области продолжаются обстрелы. Российские войска не добились полного контроля над Изюмом и стали обходить город. Вероятнее всего, они нацелены на Славянск.
Рубеж Донецк — Луганск
Бои на линии разграничения, существовавшей еще до 24 февраля, продолжаются. ВС РФ ужесточили артиллерийские обстрелы, что может свидетельствовать о том, что сухопутные силы не смогли добиться значительных результатов. Также имеются сведения о дистанционном минировании территории российскими войсками.
Российские войска по-прежнему не достигли полного контроля над Мариуполем. Утверждается, что ВС РФ предложили гарнизону сдать город утром 5 апреля, однако, насколько известно, украинцы ответили молчанием.
Крымское направление (Юг)
Значительных изменений в обстановке не произошло. Российские подразделения провели ряд небольших атак с целью захвата лучших оборонительных позиций. В то же время ВСУ продолжают оказывать давление на оппонентов. Российский флот нанес точечные удары в район Одессы.
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