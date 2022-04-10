Вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар: Россия разваливается на части

Насколько стабильна сейчас власть Путина? Есть ли шанс, что режим падет?

Я бы не стал мыслить в этих категориях. Никто не поедет туда менять режим. В конце концов, россияне сами несут ответственность за то, кого они хотят видеть своими лидерами. Многие выходили на улицы и протестовали против этой войны. Сейчас эта война не особенно популярна, но все еще есть много тех, кто ее поддерживает.

Кто входит в ближний круг Путина, кто может повлиять на него? Мы хотели остановить олигархов, но оказывается, у них не так много власти.

Действительно, этот круг со временем сузился. Сейчас считается, что в круге приближенных 5-6 человек. Не исключено, что война приведет к тому, что этот круг станет еще уже. Однако все основные решения, как принято полагать, принимаются президентом России единолично.

У России был такой же стартовый пакет, как у Эстонии и Польши, но страна опустилась до того, что у власти находится один человек. Не успели среагировать в нужное время?

В начале 90-х годов была так называемая Семья и несколько олигархов вокруг нее. Это был центр структуры власти. Ситуация начала меняться после того, как общественность узнала о Владимире Путине.