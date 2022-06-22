22.06.2022, 19:08
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО | Эстонский банкир проиграл в суде своей жене 70 млн евро
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО: Государственный суд встал на сторону Айве Меэритс.
Член совета LHV Pank Хелдур Меэритс (63 года) уже почти тридцать лет является одним из самых известных и уважаемых банкиров Эстонии.
Однако в распоряжении Eesti Ekspress оказались два неисполненных судебных решения, которые выставляют Меэритса в неожиданном свете.
Судья Харьюского уездного суда Антс Майленд буквально обвиняет Меэритса в лицемерии. Его оценка поведения банкира однозначна: ”Такого произвола нельзя допустить в правовом государстве”.