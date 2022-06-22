БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДЕЛО | Эстонский банкир проиграл в суде своей жене 70 млн евро

Член совета LHV Pank Хелдур Меэритс (63 года) уже почти тридцать лет является одним из самых известных и уважаемых банкиров Эстонии.

Однако в распоряжении Eesti Ekspress оказались два неисполненных судебных решения, которые выставляют Меэритса в неожиданном свете.

Судья Харьюского уездного суда Антс Майленд буквально обвиняет Меэритса в лицемерии. Его оценка поведения банкира однозначна: ”Такого произвола нельзя допустить в правовом государстве”.

Что же сделал Меэритс?