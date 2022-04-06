Мама потеряла 4-летнего ребенка в таллиннском автобусе

Во вторник днем пассажирка 42-го автобуса заметила ребенка четырех лет без родителей. По ее словам, он бегал по автобусу и искал маму. Неравнодушная женщина подошла к мальчику, затем отвела его к водителю автобуса — он обещал вызвать полицию и разобраться. Позже она опубликовала пост в Facebook, рассказав о случившемся. "Может, кто-то знает, нашли ли его родителей?" — с надеждой спросила она в социальной сети. Как стало известно RusDelfi, полиция передала мальчика маме.

"В 11 часов в полицию поступило два сообщения, в одном мама 4-летнего мальчика сообщила, что потерялся ребенок, в другом же сообщили, что ребенок найден в автобусе. Водитель автобуса передал ребенка полиции, сразу после этого патруль полиции доставил ребенка матери, с ребенком все в порядке", — ответил лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Артур Гельвей.

Вдобавок лейтенант поблагодарил водителя и неравнодушную женщину, заметившую ребенка, которому была нужна помощь.

Подробнее, как и почему это произошло, полиция не прокомментировала.

Что делать в подобных ситуациях?

"Когда вы видите ребенка, который находится в общественном месте или общественном транспорте один, напуган, плачет, явно потерялся или одет не по погоде, единственно правильное решение — не оставаться в стороне и сразу позвонить на номер 112", — советует пресс-секретарь TLT Ольга Полиенко.

Если же родители по какой-либо причине забыли ребенка в автобусе, трамвае или троллейбусе, то также нужно и можно позвонить диспетчерам TLT по номеру +372 643 4142, сообщить детали, чтобы диспетчер смог связаться с водителем и предупредить его.