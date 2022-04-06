ПОДКАСТ | А можно ли в русском языке наступать на ведро?

Для чего вы используете ведро? Вы хоть раз наступали на него? На самом деле, в эстонском языке это совершенно нормальная, хотя и не всегда приятная часть жизни, да и в русском языке мы нередко наступаем на грабли. Но что именно это означает? Ответ вы услышите в нашем новом подкасте, где мы расскажем о разговорных способах выражения неудач на эстонском языке. Как вы думаете, если кто-то пошлет Вас в лес или на болото, это будет означать, что Вас отправили в лес отдохнуть? Или что хуже, например, когда проезжающая машина обрызгает вас грязью или кто-то обольёт вас грязью с ног до головы? И также интересно разобраться, больнее ли тянуть за нос или когда кто-то тянет кожу за уши?

В любом случае держим кулачки, что бы сегодня никто из нас не заварил бы кашу. Прослушав наш диалог, ты узнаешь, что же «заваривается» в эстонском языке. Надеемся, что если у вас появится много красочных выражений для описания неудач на эстонском языке, то это само по себе уже улучшит ваше настроение.

Полезного прослушивания:

"Дорогие читатели и слушатели Delfi, вас приветствует Дом эстонского языка Фонда интеграции. Мы рады представить наш новый проект — серию подкастов Нарвского дома эстонского языка под названием ”Näita oma keelt/Покажи свой язык”. Цель данного проекта заключается в том, чтобы помочь изучающим эстонский язык почувствовать себя более комфортно при общении с носителями языка. Преподаватели Нарвского дома эстонского языка Юлия и Пилле, которые в необычном весёлом формате диалога обсуждают нюансы разговорного эстонского языка, сравнивают особенности эстонской и русской грамматики и лексики, и даже задают домашнее задание", — описывают подкаст преподаватели.

Всего в проекте 12 подкастов. Продолжительность каждой программы составляет примерно 5–8 минут. Каждая серия будет размещаться на портале Delfi раз в две недели. При создании проекта к выбору тем учителя подходили очень ответственно, обсуждая каждую деталь. Команда Нарвского дома эстонского языка очень надеется, что проект ”Näita oma keelt” вызовет у вас интерес, дорогие читатели, и поможет без проблем найти общий язык!