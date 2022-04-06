За сутки в Эстонии прибавилось 998 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 6 апреля в больнице находятся 299 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 117 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 71, или 60,6%, не вакцинирован и 46, или 39,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 13,3 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 63-летняя женщина, 67-летний мужчина, две 92-летние женщины.

За последние сутки проанализировали 3 987 результатов теста, из которых 998 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 63 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 63 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 471 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 47. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 446 417 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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