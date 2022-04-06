Ласнамяэ
06.04.2022, 08:48

В Ласнамяэ впервые пройдут две масштабные ярмарки

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Ярмарка в Маарду
Ярмарка в Маарду
Foto: Kiur Kaasik

В этом году управа района Ласнамяэ хочет провести в популярных парках Паэ и Тондилоо масштабные ярмарки, где местные жители могли бы купить или продать разные товары.

”Проходящие в разных уголках Таллинна ярмарки всегда собирают много людей, и мы хотим организовать такие мероприятия и в Ласнамяэ. Для этого мы ищем сейчас оператора, который помог бы нам организовать ярмарки на высоком уровне”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Организатор ярмарки должен иметь предыдущий опыт в проведении ярмарок и обеспечить наличие на обеих ярмарках не менее 50 торговых точек. Ассортимент может быть разный, но прежде всего это могли бы быть фермерские и садовые продукты, эстонские продукты питания и промышленные товары, цветы, саженцы, изделия ручной работы и т. д. Предложения операторов принимаются до 11 апреля.

Предполагается, что ярмарки пройдут в Ласнамяэ 22 мая в парке Паэ и 8 октября в парке Тондилоо. По времени ярмарки запланированы с 10:00 до 16:00. Желающие продать свой товар жители смогут узнать об условиях участия в ярмарке после того, как районная управа определит организатора.

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