ФОТО | Из-за метели и штормового ветра случилось несколько аварий

Первое ДТП случилось на шоссе Таллинн — Палдиски в 17.20, когда один автомобиль въехал сзади в другой, и в результате столкновения одну машину вынесло на встречную полосу движения, где машина столкнулась с грузовиком.

Медики скорой помощи осмотрели участников аварии и увезли на дополнительный медосмотр одного мужчину в больницу. Насколько сейчас известно, серьезных травм никто не получил. Движение на месте аварии было нарушено, обстоятельства ДТП выясняет полиция. Водители были трезвыми.

Полиции также сообщили о ДТП в селе Хюуру, где автомобиль выехал с дороги. Еще одно дорожное происшествие произошло в районе села Кийа, где в условиях скользкой дороги и сильного ветра автомобиль вынесло с трассы.

Все перечисленные аварии произошли в течение одного часа.

Такая видимость за рулем была в районе Аэгвийду.

А такая картина — в Хальяла.

Если у вашего автомобиля уже летние покрышки, то Транспортный департамент рекомендует сегодня ночью и завтра утром воздержаться без крайней необходимости от поездок.