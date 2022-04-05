ФОТО | Из-за метели и штормового ветра случилось несколько аварий(6)
Читатель Delfi прислал фотографии, на которых видно, как на Палдиском шоссе в районе Кейла в кювет выехали автобусы и автомобили.
Первое ДТП случилось на шоссе Таллинн — Палдиски в 17.20, когда один автомобиль въехал сзади в другой, и в результате столкновения одну машину вынесло на встречную полосу движения, где машина столкнулась с грузовиком.
Медики скорой помощи осмотрели участников аварии и увезли на дополнительный медосмотр одного мужчину в больницу. Насколько сейчас известно, серьезных травм никто не получил. Движение на месте аварии было нарушено, обстоятельства ДТП выясняет полиция. Водители были трезвыми.
Полиции также сообщили о ДТП в селе Хюуру, где автомобиль выехал с дороги. Еще одно дорожное происшествие произошло в районе села Кийа, где в условиях скользкой дороги и сильного ветра автомобиль вынесло с трассы.
Все перечисленные аварии произошли в течение одного часа.
Такая видимость за рулем была в районе Аэгвийду.
А такая картина — в Хальяла.
Если у вашего автомобиля уже летние покрышки, то Транспортный департамент рекомендует сегодня ночью и завтра утром воздержаться без крайней необходимости от поездок.