Новости Эстонии
05.04.2022, 15:45

Председатель общества участников Второй мировой войны рассказала, как ветераны отметят 9 мая

 
9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2021
9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2021
Foto: Kiur Kaasik

Председатель Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова сообщила RusDelfi, что было принято решение отмечать 9 мая, но в измененном формате.

Павлова подтвердила, что часть мероприятий, которые обычно организуются в честь празднования 9 мая — в том числе, акция "Бессмертный полк" — в этом году проводиться не будут.

"Празднование будет, но, может быть, не так, как раньше" — сказала она. Состоится лишь возложение цветов, при этом "георгиевские ленточки" использоваться не будут.

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