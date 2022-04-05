05.04.2022, 15:45
Председатель общества участников Второй мировой войны рассказала, как ветераны отметят 9 мая
Foto: Kiur Kaasik
Председатель Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова сообщила RusDelfi, что было принято решение отмечать 9 мая, но в измененном формате.
Павлова подтвердила, что часть мероприятий, которые обычно организуются в честь празднования 9 мая — в том числе, акция "Бессмертный полк" — в этом году проводиться не будут.
"Празднование будет, но, может быть, не так, как раньше" — сказала она. Состоится лишь возложение цветов, при этом "георгиевские ленточки" использоваться не будут.
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