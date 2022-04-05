Осторожно! Двигаться по Лаагна теэ может быть опасно — на дорогу падают камни

4 апреля в 23:24 поступило сообщение от человека, который двигался на автомобиле по канаве на Лаагна теэ в Ласнамяэ и наехал на камень, отвалившийся от известняковой стены и упавший на проезжую часть.

Прибывшие на место спасатели установили, что предположительно в результате таяния снега известняк стал осыпаться.

Участок в радиусе 120 метров был огорожен. Около 23:51 все упавшие камни были с дороги убраны. Об инциденте сообщили в управу района и Муниципальную полицию.

Ласнамяэская районная управа сообщает в социальных сетях, что опасность обрушения сохраняется.

”Напоминаем, что в этой зоне передвигаться пешком запрещено! Просим быть осторожными всех участников движения. Куски камней могут падать и на проезжую часть”, — написали представители управы.

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