В Таллинне предлагают открыть ночные маршруты общественного транспорта

”Отрадно, что молодые таллиннцы размышляют над тем, как улучшить транспортную систему своего города. Я считаю, что аргументы Молодежного городского собрания вполне обоснованы и их предложение, безусловно, заслуживает рассмотрения. Мы проработаем различные варианты и, возможно, уже в этом году сможем испытать эту идею в качестве пилотного проекта”, — сказал Андрей Новиков.

В своем обращении Молодежное городское собрание отметило, что ночные маршруты общественного транспорта значительно повысят безопасность горожан, которые отправляются на работу или обратно поздно вечером либо ранним утром, а также помогут посетителям развлекательных заведений безопасно добираться домой. Быстрый и удобный общественный транспорт также снизит необходимость в передвижении по городу на автомобиле и, таким образом, уменьшит количество нетрезвых водителей. Ночные отправления способствовали бы популяризации общественного транспорта среди молодежи, предоставляя быструю и доступную возможность для передвижения.

В качестве возможных направлений ночного общественного транспорта Молодежное городское собрание определило районы Ласнамяэ, Хааберсти (через Кристийне и Мустамяэ), а также Пыхья-Таллинн и Пирита. По мнению молодежи, ночные линии могут быть созданы на основе существующих автобусных маршрутов, при этом автобусы могли бы отправляться не реже одного раза в час.