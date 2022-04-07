ФОТО | В центре Таллинна скоро появится новая французская пекарня от основателей Crustum — с вином и пирожными
На границе Хааберсти, Мустамяэ и Нымме, на неприглядной улочке Ива находится пекарня Crustum, которая крайне популярна среди жителей Таллинна. Ее основатели вскоре планируют открыть еще одну пекарню, на этот раз в центре города и во французском стиле. RusDelfi посчастливилось первыми попробовать новинки, которые там будут предлагать посетителям.
Несмотря на свое скрытое местоположение, которое с первого раза можно и не найти, пекарня Crustum стала крайне популярной не только среди жителей близлежащих районов, но и у всех таллиннцев. Часто там, как и в известной коплиской Karjase Sai, выстраиваются очереди за ароматной выпечкой, а если прийти чуть позже, то вашу любимую булку к этому моменту могут уже раскупить. (От себя рекомендую попробовать пирожок с вишней, булочку с кардамоном, ржаной хлеб с клюквой и бриошь).
Но речь пойдет не о Crustum, а о новом детище основателей пекарни Анны и Василия Щирых. Через несколько недель они планируют открыть в центре Таллинна по адресу Поорди, 3 французскую пекарню Lа Boulangerie.
Василий рассказывает, что "буланжери" с французского переводится просто как "пекарня", и если во Франции такие вывески висят на каждом углу, то в Таллинне она будет первой. Lа Boulangerie будет классической французской пекарней, где почти все блюда будут иметь французские корни.
Искусству приготовления кишей и французских пирогов Анна обучалась в парижской школе, куда специально ездила во время работы над новым ассортиментом. По словам Василия, настоящие французские киши очень отличаются от тех, к которым мы привыкли в местных кафе. Своими семейными рецептами делятся с ними и проживающие в Таллинне французы: например, один из них поделился рецептом, по которому готовила еще его бабушка.
Новое меню Василий и Анна проверяют как раз на переехавших к нам французах — многие из них являются постоянными гостями пекарни Crustum. Когда они довольны новинкой, можно быть уверенными в аутентичности вкуса блюда.
RusDelfi посчастливилось в числе первых попробовать новинки: киш с лососем, шпинатом и спаржей; пирожное с запеченным яблоком, пралине с лимонным курдом и карамелизированным пеканом; а также эклеры с шоколадом и карамелью, которые уже продаются в Crustum.
Тем не менее ассортимент в двух пекарнях будет в большинстве своем отличаться, хотя некоторые виды выпечки будут доступны в обоих местах, как, например, ржаной хлеб — он хоть и не совсем французский, но его отсутствие любители хлеба не простят.
В новом меню покупателей ждут слойки, киши, французские пироги, пате ан крут, а также традиционные круассаны, эклеры, багеты и пирожные, ради которых шеф-кондитер пекарни Мария также ездила в Париж на обучение. Вышеупомянутый пате ан крут считается во Франции деликатесом и в Эстонии подается лишь в паре ресторанов, отмечает Василий. Хлеб и многое другое планируют печь на французской муке.
Вечером же в Lа Boulangerie будут предлагать французское вино с закусками на свежем хлебе из пекарни. Также Анна и Василий хотят запустить производство выпечки без глютена, но это требует отдельного небольшого производства, поэтому они запустили кампанию по привлечению средств для полной реализации этих и других планов.
При этом они заверяют, что не будут закрывать свое первое детище — Crustum, хотя он и находится довольно далеко от центра. Поэтому любителям их выпечки не стоит беспокоиться — теперь ее можно будет приобрести сразу в двух местах в Таллинне.