ФОТО | В центре Таллинна скоро появится новая французская пекарня от основателей Crustum — с вином и пирожными

Несмотря на свое скрытое местоположение, которое с первого раза можно и не найти, пекарня Crustum стала крайне популярной не только среди жителей близлежащих районов, но и у всех таллиннцев. Часто там, как и в известной коплиской Karjase Sai, выстраиваются очереди за ароматной выпечкой, а если прийти чуть позже, то вашу любимую булку к этому моменту могут уже раскупить. (От себя рекомендую попробовать пирожок с вишней, булочку с кардамоном, ржаной хлеб с клюквой и бриошь).

Но речь пойдет не о Crustum, а о новом детище основателей пекарни Анны и Василия Щирых. Через несколько недель они планируют открыть в центре Таллинна по адресу Поорди, 3 французскую пекарню Lа Boulangerie.

Василий рассказывает, что "буланжери" с французского переводится просто как "пекарня", и если во Франции такие вывески висят на каждом углу, то в Таллинне она будет первой. Lа Boulangerie будет классической французской пекарней, где почти все блюда будут иметь французские корни.

Искусству приготовления кишей и французских пирогов Анна обучалась в парижской школе, куда специально ездила во время работы над новым ассортиментом. По словам Василия, настоящие французские киши очень отличаются от тех, к которым мы привыкли в местных кафе. Своими семейными рецептами делятся с ними и проживающие в Таллинне французы: например, один из них поделился рецептом, по которому готовила еще его бабушка.

Новое меню Василий и Анна проверяют как раз на переехавших к нам французах — многие из них являются постоянными гостями пекарни Crustum. Когда они довольны новинкой, можно быть уверенными в аутентичности вкуса блюда.

RusDelfi посчастливилось в числе первых попробовать новинки: киш с лососем, шпинатом и спаржей; пирожное с запеченным яблоком, пралине с лимонным курдом и карамелизированным пеканом; а также эклеры с шоколадом и карамелью, которые уже продаются в Crustum.