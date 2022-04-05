Новая "рельсовая война". Как белорусские "партизаны" протестуют против нападения на Украину

В ночь на 30 марта 2022 года на участке Осиповичи - Гомель были вскрыты два релейных шкафа сигнализации, централизации и блокирования (СЦБ). В таких шкафах размещается аппаратура систем железнодорожной автоматики. Один из шкафов "партизаны" успели поджечь, однако затем по ним открыли огонь находившиеся в лесополосе солдаты внутренних войск МВД Беларуси. Группе диверсантов удалось уйти от преследования. Это был первый случай в истории "новой рельсовой войны", когда по людям открыли прицельный огонь.

Это лишь один эпизод "рельсовой войны", которая идет в Беларуси весь март. Взрывать мосты и рельсы, как это делали деды и прадеды современных беларусов в ходе Второй мировой войны, уже не нужно. Достаточно выводить из строя автоматизированные системы управления светофорами и переводом стрелок, а также совершать кибератаки на компьютерную инфраструктуру Беларусской железной дороги.