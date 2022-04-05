05.04.2022, 11:16
Мы не ожидали такой ужасающей тактики в 21 веке. Посол США при ОБСЕ — о войне в Украине
Pressifoto
Война в Украине продолжается уже больше месяца, и почти месяц на территории страны не действует Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Последний отчет по ситуации в Украине был опубликован на сайте организации 7 марта. Однако это совсем не означает, что ОБСЕ полностью прекратит деятельность на украинской территории — посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в беседе с порталом Delfi заверил, что организация вернется в Украину как можно скорее.