Мы не ожидали такой ужасающей тактики в 21 веке. Посол США при ОБСЕ — о войне в Украине

Отвечая на самый популярный вопрос, который используют российские пропагандисты — "Где вы были эти восемь лет?" — Карпентер заявил, что все эти годы ОБСЕ активно работала в Украине, фиксировала все нарушения режима прекращения огня и появление тяжелого вооружения в определенных зонах.

"Реальность такова, что Россия никогда не соблюдала ни одно из трех Минских соглашений. (..) Россия нарушала эти соглашения с самого начала. Мы находились в условиях войны. На протяжении восьми лет шла война с низким уровнем кипения. Теперь это полномасштабная "горячая" война со всеми трагическими последствиями, которые предстают перед нашими глазами, когда мы смотрим на фотографии и видео из Украины. Просто ужасающая, варварская тактика, которую мы не ожидали увидеть в 21-м веке. Сейчас мы должны прежде всего помогать Украине, оказывая ей военную, гуманитарную, экономическую и финансовую помощь. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им выдержать этот натиск и в конечном итоге стать суверенной, демократической, независимой страной", — отметил Карпентер.