За сутки в Эстонии выявлено 1113 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 5 апреля в больнице находятся 293 зараженных коронавирусом пациента. Из них 119 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 69, или 58%, не вакцинированы и 50, или 42%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни, из которых в 13 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 12,8 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло шесть зараженных коронавирусом, из которых двое не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 72-летняя женщина, 76-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина и 85-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 4 650 результатов теста, из которых 1 113 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 64 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 67 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 425 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 54. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 446 028 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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