Убийства в Буче: что известно на данный момент?

Репортеры и представители властей, прибывшие в город после ухода российских войск, обнаружили на улицах не меньше 20 тел мужчин. У многих были обширные раны, некоторые были застрелены в упор выстрелом в висок. По нескольким телам явно проехали танки.

Очевидцы рассказали, что российские солдаты не выпускали из города мужчин через гуманитарные коридоры, а в тех, кто пытался бежать несмотря ни на что, стреляли.

Многие мирные жители бежали из этого района, но некоторые остались. Во дворах многоквартирных домов они разводили костры и готовили на них пищу, потому что газ, электричество и воду отключили.

Через несколько дней после начала вторжения в Украину колонна российских танков и бронетранспортеров, прибывшая в Бучу, была атакована украинцами и двигаться дальше не смогла. Российские военные окопались и оставались в этом пригороде украинской столицы по меньшей мере до конца марта.

Вечером 4 апреля New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи, сделанные в период с 9 по 21 марта, когда российские войска, по собственному признанию Москвы , контролировали город. На них можно различить силуэты, в которых можно распознать многие из трупов, найденных в тех же местах в начале апреля.

Россия называет фотографии и видео из Бучи постановкой и провокацией, но все аргументы, приведенные ею в подтверждение этого, оказались опровергнуты специалистами.

Правозащитные организации зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

В понедельник Венедиктова подчеркнула, что в других городах, находившихся до недавнего времени под оккупацией, число жертв насилия может оказаться еще больше. Она ожидает зловещих новостей из Бородянки к северо-западу от Киева.

В воскресенье генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что к тому моменту в освобожденных районах Киевской были учтены тела 410 убитых мирных жителей. Подчеркивалось, что это не окончательная цифра и процесс поиска и осмотра тел займет длительное время.

В понедельник корреспондентка Би-би-си Йогита Лимайе в подвале дома в Буче видела тела еще пяти мужчин в гражданской одежде. У них были, по внешним признакам, огнестрельные ранения, руки у них тоже были связаны за спиной.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar 31 марта, показывают 14-метровую братскую могилу в Буче возле церкви Святого Андрея Первозванного и Всех Святых.

В Maxar отмечают, что на съемках церкви от 10 марта видны признаки земляных работ.

Жители Бучи рассказали, что первые тела были захоронены здесь в первые дни войны, когда россияне убили множество людей, "расстреливая всех, кого видели". По оценкам, число похороненных колеблется от 150 до 300 человек.

Что отвечает на обвинения Россия

Россия отвергает обвинения в причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче, потому что в них, как заявил он, присутствуют подлоги и фейки.

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений.", — сказал он.

Глава российского МИД Сергей Лавров, также комментируя произошедшее в Буче, заявил, что там была устроена "инсценировка".

В министерстве обороны также отрицают причастность к событиям в Буче.

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией, — говорится в заявлении ведомства, распространенном российским государственным агентством РИА. — За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий."

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