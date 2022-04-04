ВИДЕО | В Тарту открылось украинское кафе. От посетителей отбоя нет

Официантом там работает Людмила. В Тарту она приехала в середине марта из города Сумы.

"До приезда в Тарту мы с мужем были частными предпринимателями, логистикой занимались, перевозками по Украине. Сложно было бросить все, уехать, бросить родителей и близких", — поделилась беженка Людмила и отметила теплый прием, сочувствие и помощь со стороны местных жителей.

"Уже немножко меню на эстонском знаем. Можно понять, объясняемся, понимаем друг друга. Если не понимаем, то показывают на желаемое блюдо. Получается все хорошо", — отметила Киричок.

В украинское кафе приходят не только пообедать. По словам основателя украинского кафе, к нему в поисках работы обращается немало украинских беженцев.