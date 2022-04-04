Таллиннский университет не будет принимать в этом году молодых людей из России и Беларуси
Сенат Таллиннского университета решил на своем заседании в понедельник, что в предстоящем учебном году (2022/2023) университет не будет принимать на учебу граждан России и Беларуси, у которых нет разрешения на жительство в какой-либо стране Евросоюза, долговременной визы, кто не учится в Эстонии или у кого нет международной защиты Эстонской Республики.
Вопрос приема российских и белорусских студентов вызвал в учебном заведении широкую дискуссию, и решение ограничить прием было принято 2/3 голосов.
Сенат считает, что в нынешней ситуации целью университета является поддержка прежде всего украинских студентов.
Ректор Тыну Вийк сообщил, что университет освободил в этом весеннем семестре от платы за учебу всех студентов из Украины. "Мы также планируем предложить бесплатное обучение в следующем учебном году всем украинским студентам", — сказал Вийк.
Принимая решение об ограничении приема российских и белорусских граждан, члены сената учитывали также такие аспекты, как связанные с академической свободой, так и коллективной ответственностью. По мнению сената, положительное влияние данного решения перевешивает отрицательное. "Я сам в этом вопросе выразил противоположное мнение, но решение сената в Таллиннском университете является законом", — отметил ректор.
Сенат ТУ в своем решении выразил поддержку другим вузам Эстонии, которые решили временно ограничить прием студентов из Беларуси и России.
Для оказания дополнительной помощи студентам из Украины студенты Таллиннского университета создали фонд поддержки, прежде всего - для покрытия расходов на проживание.
Пожертвования можно направлять на следующие счета:
SEB, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, EE431010011911416225;
Swedbank, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, EE282200221026097397.