Группа депутатов Рийгикогу призвала правительство Эстонии признать посла России персоной нон грата

"Уважаемый министр иностранных дел,

Призываем Вас в соответствии с Законом о внешних отношениях через Правительство Республики внести предложение Президенту Республики об объявлении главы дипломатической миссии России в Эстонии Владимира Липаева персоной нон грата в знак протеста против совершенных Российской Федерацией военных преступлений в Украине, а также проинформировать другие страны и предложить им предпринять аналогичные шаги в знак протеста против совершенных военных преступлений Российской Федерацией.

Члены Рийгикогу:

Хейки Хепнер

Рийна Сиккут

Юллар Сааремяэ

Михаил Лотман

Индрек Саар

Прийт Сибул

Хелир-Вальдор Сеэдер

Райво Тамм

Тармо Круусимяэ

Андрес Метсоя

Урмас Рейнсалу

Таллинн, Тоомпеа, 4 апреля 2022 г".

Сегодня посол России Владимир Липаев был вызван в МИД Эстонии в связи с массовыми убийствами мирных жителей в Буче. Однако, в отличие от Литвы, правительство Эстонии не приняло решение выслать посла России из страны.

”В настоящее время Эстония не планирует высылать российского посла”, — заявила сегодня вечером пресс-секретарь министерства иностранных дел Лийза Тоотс. ”Однако мы будем держать наши варианты открытыми для следующих шагов и действовать соответственно”.