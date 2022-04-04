Группа депутатов Рийгикогу призвала правительство Эстонии признать посла России персоной нон грата
Урмас Рейнсалу опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook призыв выслать из Эстонии главу российского посольства и призвать другие страны к аналогичным шагам.
"Уважаемый министр иностранных дел,
Призываем Вас в соответствии с Законом о внешних отношениях через Правительство Республики внести предложение Президенту Республики об объявлении главы дипломатической миссии России в Эстонии Владимира Липаева персоной нон грата в знак протеста против совершенных Российской Федерацией военных преступлений в Украине, а также проинформировать другие страны и предложить им предпринять аналогичные шаги в знак протеста против совершенных военных преступлений Российской Федерацией.
Члены Рийгикогу:
Хейки Хепнер
Рийна Сиккут
Юллар Сааремяэ
Михаил Лотман
Индрек Саар
Прийт Сибул
Хелир-Вальдор Сеэдер
Райво Тамм
Тармо Круусимяэ
Андрес Метсоя
Урмас Рейнсалу
Таллинн, Тоомпеа, 4 апреля 2022 г".
Сегодня посол России Владимир Липаев был вызван в МИД Эстонии в связи с массовыми убийствами мирных жителей в Буче. Однако, в отличие от Литвы, правительство Эстонии не приняло решение выслать посла России из страны.
”В настоящее время Эстония не планирует высылать российского посла”, — заявила сегодня вечером пресс-секретарь министерства иностранных дел Лийза Тоотс. ”Однако мы будем держать наши варианты открытыми для следующих шагов и действовать соответственно”.