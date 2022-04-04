Власти определились с пассажирским судном для временного расселения военных беженцев
Руководитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Керт Валдару пояснил, что в связи с началом туристического сезона, отели заранее забронированы, поэтому необходимо переселение военных беженцев.
”Наше сотрудничество с отелями было очень хорошим и их быстрое реагирование в расселении военных беженцев было большой помощью для государства. Так как в отелях больше нет возможности заселять всех людей на 30-дневный срок, мы ищем для людей возможности постоянного жилья, а также будем использовать пассажирский корабль для временного расселения людей. Военные беженцы могут рассчитывать на то, что, при необходимости, государство обеспечит их крышей над головой, по возможности, и в столице, и в других точках Эстонии. Каким будет конкретное место временного проживания, зависит от региона, но во всех местах расселения есть теплая комната, возможность помыться и место, где можно пообедать с семьей”, - заверил Валдару.
”Для нас очень важно, чтобы семьи с детьми при первой возможности нашли себе постоянное жилье и могли начать планировать свою дальнейшую жизнь: найти для детей детский сад и школу, также место работы. Гораздо сложнее это сделать проживая в отеле, когда у человека нет уверенности, сможет ли он остаться в этом же регионе на долго. Поэтому мы ежедневно находимся в поисках постоянного жилья, в том числе и за пределами столицы. Также мы следим за тем, чтобы поблизости предлагаемого жилья были и школы, детские сады и места работы”, - объяснил Валдару.
Будет заключен договор Департамента социального страхования с компанией Tallink для того, чтобы начиная с 7 апреля для временного расселения людей можно было бы использовать пассажирский лайнер MS Isabelle. Теплоход вмещает 2100 человек и постоянно стоит в порту, что означает то, что людям будет проще решать свои повседневные жизненные вопросы, например ходатайствовать о получении временной защиты или встать на учет в кассе по безработице. Также, когда люди находятся в одном месте, легче информировать их по вопросам предоставления необходимых услуг.
Оповещение людей, которых в ближайшие дни непосредственно коснется переселение, начнется сегодня. С каждым человеком свяжутся персонально и объяснят, куда его переселяют, в том числе дадут информацию по поводу находящихся поблизости школ и детских садов, а также возможной работы, врачебной помощи, магазинов и т.д. Также людям дадут более подробную информацию по поводу нового места проживания и времени переселения.
Дополнительно, в каждом месте временного проживания по теме переселения будут организованы инфо-часы. ”Мы должны проинформировать каждого человека о том, что необходимость переселения может возникнуть в любом месте временного расселения, и коснуться это может каждого военного беженца. Мы обратились в места расселения с просьбой сообщать в дальнейшем о необходимости освобождения комнат Департаменту социального страхования не менее чем за две недели, однако, мы не можем гарантировать, что в каком-то случае информация о необходимости выселения будет передана за более короткое время. Конечно мы задаемся целью проинформировать людей как можно раньше”, - сказал Валдару.
В наиболее крупных местах расселения ежедневно присутствуют консультанты Департамента социального страхования, которые ответят на вопросы и дадут необходимую информацию. В местах расселения поменьше консультанты находятся в определенное назначенное время.