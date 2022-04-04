Власти определились с пассажирским судном для временного расселения военных беженцев

Руководитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Керт Валдару пояснил, что в связи с началом туристического сезона, отели заранее забронированы, поэтому необходимо переселение военных беженцев.

”Наше сотрудничество с отелями было очень хорошим и их быстрое реагирование в расселении военных беженцев было большой помощью для государства. Так как в отелях больше нет возможности заселять всех людей на 30-дневный срок, мы ищем для людей возможности постоянного жилья, а также будем использовать пассажирский корабль для временного расселения людей. Военные беженцы могут рассчитывать на то, что, при необходимости, государство обеспечит их крышей над головой, по возможности, и в столице, и в других точках Эстонии. Каким будет конкретное место временного проживания, зависит от региона, но во всех местах расселения есть теплая комната, возможность помыться и место, где можно пообедать с семьей”, - заверил Валдару.

”Для нас очень важно, чтобы семьи с детьми при первой возможности нашли себе постоянное жилье и могли начать планировать свою дальнейшую жизнь: найти для детей детский сад и школу, также место работы. Гораздо сложнее это сделать проживая в отеле, когда у человека нет уверенности, сможет ли он остаться в этом же регионе на долго. Поэтому мы ежедневно находимся в поисках постоянного жилья, в том числе и за пределами столицы. Также мы следим за тем, чтобы поблизости предлагаемого жилья были и школы, детские сады и места работы”, - объяснил Валдару.