ПОДКАСТ | Интеграция украинцев в эстонское общество: ревность и бесплатные курсы — какой план у государства?

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Ирене Кяосаар подтвердила RusDelfi, что Фонд интеграции организует специальные курсы изучения государственного языка для украинцев.

"Государство выделило специальный бюджет на организацию курсов — 4.5 миллиона евро. Мы ищем сейчас языковые школы, которые готовы с нами сотрудничать. Мы планируем начать курсы в июне. Всего будет 10 000 бесплатных мест для изучения языка на уровень А1. По закону, получившие статус беженца — должны пройти курсы А1 (самый начальный уровень). Экзамен сдавать не надо, нужно пройти весь курс. Дальше люди уже сами решат, хотят они продолжить или нет. Этот курс рассчитан специально для жителей Украины", — ответила она.

"Я понимаю, что многие местные могут почувствовать ревность по отношению к украинцам. Я хочу отметить, что у нас продолжаются курсы по эстонскому. Украинцы на курсы категории А2 будут так же регистрироваться в общей очереди. Мы продолжаем все, что у нас запланировано до 24 февраля. Теперь вдобавок к этому организуем дополнительные курсы для переселенцев", — добавила Кяосаар.

По ее словам, у государство работает над двумя программами по интеграции беженцев в эстонское общество. "Есть короткий и длинный план. Первый — срочный. Что нам нужно сделать с прибывшими украинцами. Мы берем в расчет то, что многие уедут после окончания войны. Сейчас хорошо, что многие в Эстонии знают русский язык. Мы быстро можем помочь, нам легче, им легче. Если бы это был язык, на котором здесь никто не говорит, было бы намного сложнее. Плюс до начала войны сюда переехало много людей из Украины. В короткой перспективе хорошо, что украинцы говорят на русском. Это поможет оперативно решить главные вопросы.

В далекой перспективе, может быть, было бы хорошо, если бы не было единого языка с украинцами. Это подтолкнуло бы людей быстрее учить эстонский язык. Язык изучают для чего-то. У нас мало полиглотов, которые учат язык просто так. Ведь не все уедут назад. Я не верю, что все уедут. Многим некуда возвращаться", — уточнила она.