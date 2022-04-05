Кафе в Старом Таллинне продает мороженое, произведенное в России. Владелец: мы на это повлиять не можем

Прошлым летом известный американский бренд мороженого Baskin and Robbins (BR) пришел в Эстонию, открыв свое первое кафе на Ратушной площади. ”Все показалось таким красивым и вкусным, но ведь продукция кафе происходит из России”, — заметил один из читателей.

Действительно, крупнейший в Европе завод BR расположен в России, откуда и поступает продукция. Один из владельцев эстонского кафе Леонид Богуславский говорит, что, поскольку кафе является франшизой американского бренда, то само кафе не может выбирать, с какой фабрики будет доставляться мороженое.

”Поскольку самая большая фабрика Baskin Robbins в Европе сейчас находится в Москве, то было решено поставлять мороженое в Таллинн с российской фабрики. Тем не менее, все необходимые разрешения на продажу мороженого мы получили”, — пояснил Богуславский.

Он добавил, что Baskin Robbins в США в курсе ситуации и сейчас работает над поиском альтернативных способов доставки. ”Скорее всего, головной офис Baskin Robbins перенаправит нас на европейский завод, находящийся в Ирландии”, — сказал он. Точное решение будет принято в ближайшее время.

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