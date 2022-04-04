КАРТА | Россия перебрасывает войска. В это время прорыва в переговорах ждать не стоит

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Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях на Украине

Общая информация:

Российская Федерация (РФ) отказалась от планов по окружению Киева и попыток свержения властей Украины. Отступление российских войск из под Киева говорит о том, что вооруженные силы РФ (ВС РФ) понесли значительные потери. Перегруппировка соединений и их переброска на восток и и юго-восток займет время.

В связи с некоторой приостановкой боевых действий в ближайшее время продвижений в переговорном процессе ожидать не стоит, поскольку до заключения принципиального соглашения РФ намерена добиться таких военных успехов, которые позволили бы российской стороне впредь оказывать давление на правительство Украины и дестабилизировать обстановку в стране.

РФ начала информационную кампанию по опровержению и дискредитации сведений, поступающих с ранее оккупированных территорий Киевской области.

Судя по всему, ВС РФ продолжают испытывать проблемы с компенсацией потерь и нахождением качественного личного состава. Согласно сведениям из различных источников, людей пытаются мотивировать значительным увеличением денежного довольствия и расширением социальных гарантий. Пока что сложно судить, каким образом эти меры скажутся на количестве добровольцев. Поступает все больше подтверждений тому, что в боях также участвуют так называемые патриотические клубы.

Киевское направление (Север)

Наблюдался масштабный вывод войск с территории Украины. Имеются свидетельства тому, что происходившее в выходные отступление не всегда происходило гладко. Переброска войск в РФ через территорию Республики Беларусь продолжается. Активность размещенной в Белоруссии авиации заметно снизилась.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Значительная часть подразделений ВС РФ отступила. Продолжаются стычки с отставшими частями российских войск.

Сумское направление