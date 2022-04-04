КАРТА | Россия перебрасывает войска. В это время прорыва в переговорах ждать не стоит
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Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях на Украине
Общая информация:
Российская Федерация (РФ) отказалась от планов по окружению Киева и попыток свержения властей Украины. Отступление российских войск из под Киева говорит о том, что вооруженные силы РФ (ВС РФ) понесли значительные потери. Перегруппировка соединений и их переброска на восток и и юго-восток займет время.
В связи с некоторой приостановкой боевых действий в ближайшее время продвижений в переговорном процессе ожидать не стоит, поскольку до заключения принципиального соглашения РФ намерена добиться таких военных успехов, которые позволили бы российской стороне впредь оказывать давление на правительство Украины и дестабилизировать обстановку в стране.
РФ начала информационную кампанию по опровержению и дискредитации сведений, поступающих с ранее оккупированных территорий Киевской области.
Судя по всему, ВС РФ продолжают испытывать проблемы с компенсацией потерь и нахождением качественного личного состава. Согласно сведениям из различных источников, людей пытаются мотивировать значительным увеличением денежного довольствия и расширением социальных гарантий. Пока что сложно судить, каким образом эти меры скажутся на количестве добровольцев. Поступает все больше подтверждений тому, что в боях также участвуют так называемые патриотические клубы.
Киевское направление (Север)
Наблюдался масштабный вывод войск с территории Украины. Имеются свидетельства тому, что происходившее в выходные отступление не всегда происходило гладко. Переброска войск в РФ через территорию Республики Беларусь продолжается. Активность размещенной в Белоруссии авиации заметно снизилась.
Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)
Значительная часть подразделений ВС РФ отступила. Продолжаются стычки с отставшими частями российских войск.
Сумское направление
ВС РФ нацелены на удержание Конотопа, поскольку данный населенный пункт является важным транспортным узлом, обеспечивающим передислокацию российских войск.
Харьковское направление (Восток)
Харьков продолжает подвергаться обстрелу артиллерии, впрочем, согласно заявлениям официальных властей Украины, его интенсивность снизилась. Вероятнее всего, это обстоятельство частично объясняется успешными контратаками вооруженных сил Украины (ВСУ).
Видимо, захват и удержание Изюма остается актуальной задачей, впрочем, в последние дни активность ВС РФ на этом направлении несколько снизилась.
Рубеж Донецк — Луганск
Продолжаются городские бои в Мариуполе. На линии соприкосновения, сформированной еще до 24 февраля, продолжаются активные боевые действия. Однако, насколько известно, подразделения ВС РФ и так называемых народных республик значительных успехов не добились.
Крымское направление (Юг)
Без изменений.
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