ФОТО | Что такое пуффы и крафли? Как испечь зеленый кекс и сделать варенье из картошки? В Таллинне впервые прошел Фестиваль хлеба
На выходных в Котле Культуры в Таллинне впервые прошел Фестиваль хлеба, на котором можно было ознакомиться с множеством различных видов выпечки и, конечно же, все попробовать. Вот подборка всего самого необычного и интересного с фестиваля.
Как часто мы слышим пословицу "Хлеб — всему голова"! На Фестивале хлеба становится ясно, что так и есть. Особенно если учесть, сколько разных видов хлеба, оказывается, есть в Эстонии! От рецептов, передаваемых сквозь века, до совершенно новых инноваций.
На фестивале можно было приобрести хлеб, сдобные булочки и выпечку на любой вкус, а также готовые наборы для выпечки хлеба в домашних условиях, ну и всякие разные лакомства, которые можно положить сверху или намазать на свежий ломтик хлеба. И даже можно было бесплатно попробовать пиццу, которую приготовят на ваших глазах.
И хотя диетологи и нутрициологи напоминают, что хлеб — не самый полезный продукт для употребления, но есть и совершенно полезные варианты хлеба. Например, оказывается хлеб можно испечь даже без муки, с добавлением большого количества семян и орехов. В таком случае семена чиа и другие помогают готовому продукту держать форму.
Есть и другие полезные варианты с использованием необычных видов муки. На фестивале предлагалась смесь для блинов из моркови и из свеклы от фирмы Nonna. Получаются красочные и полезные блинчики, куда можно при желании добавить сахар или его заменитель на свой вкус.
Или же, например, зеленые кексы без капли красителя. Как такое возможно? Для этого всего лишь нужна мука из тыквенных семян, которые придадут вашей выпечке зеленый цвет.
Куда же без сладкого! Если вы на диете или просто решили сделать правильный выбор и отказаться чрезмерного употребления сахара, то тут помогут печенье и выпечка от Priileib, которая не содержит ни капли добавочного сахара. Да, и такое возможно!
Но позволять сладкое себе все же иногда нужно, да и для работы мозга полезно. Если хочется чего-то необычного, то стоит попробовать выпечку от расположенной в торговом центре T1 пекарнеи Puffid, известной своими пуффами и крафлями. Что же это такое?
Как говорит управляющий Puffid Максим, название "пуффы" они придумали сами и происходит оно от английского слова, обозначающее заварное тесто. За основу был взят французский рецепт пирожного шу, дизайн — от корейской кухни, а ко всему этому добавлено сочетание американских вкусов.
Крафли — это сочетание вафлей и круассанов, этакое два в одном. Сначала изготавливается слоеное тесто, а потом оно идет в вафельницу. Максим даже советует нашим читателям попробовать такой метод приготовления дома с любым слоеным тестом. "Пробуйте и экспериментируйте", — говорит он.
Нехлебные находки с фестиваля
Не одним хлебом единым жив человек. На фестивале было много и других товаров, которые можно употреблять как и вместе с хлебобулочными изделиями, так и отдельно
В находящемся в Старом городе кафе-мороженое Gelato Ladies специально для фестиваля сделали четыре вида джелато с хлебными вкусами: черный хлеб и ликер Vana Tallinn, просто черный хлеб, булочка с кардамоном и булка на закваске. После дегустации всех четырех вкусов даже стало жалко, что их нет в постоянном меню, уж настолько они хороши. Для приготовления каждого из них бралась буханка хлеба ил булки, превращалась в хлебный суп и уже потом замешивалась с мороженым. Особенно порадовало вкусовые рецепторы мороженое с кардамоном — замечательное на вкус.
Еще одна крайне необычная находка — варенье из картошки от Viru Toit. Да-да, вы все правильно прочитали. Для приготовления такого варенья сначала картофель отваривают, а потом добавляют ром, сахар и приправу для пипаркоков. Результат на удивление приятный на вкус, хотя по текстуре и привкусу можно понять, что сделано варенье из картофельного пюре.
Или же вот, в продолжение темы варенья из корнеплодов, вот варенье из морковки от Vildi Villa. Рядом с ним — варенье из плодов шиповника, прямо как делали наши бабушки. Вот вам и идея для самостоятельного проекта, шиповник ведь много где растет в открытом доступе.
Такое вы точно вряд ли где-то видели — шоколад с сыром. К сожалению, попробовать его не удалось, так что вкус данного лакомства остался загадкой. Зато дегустация сыра, сделанного с использованием джина Crafter's прошла на ура. Если вы хотите попробовать необычный сыр, то вам к Andre Farm.
Оказывается, вот как прорастают семена подсолнуха, оставляя шелуху сверху на ростках. А на вкус ростки почти такие же, как и сами семечки.
Чем же запить свой бутерброд с хлебом или сладкий кекс? Вот, например, чай из цветов гречихи. Производитель уверяет, что на вкус он похож на чай из липы.
А вы слышали о безалкогольном алкоголе? Дистилляты Lyre's, которые изготавливаются таким де методом, как и алкоголь, но потом из них убирается градус крепости, стоят даже дороже обычного алкоголя. Зато они доступны во вкусах почти всех видов алкогольных напитков, а от них вы не опьянеете. Найти их можно в столичном магазине Gemoss.
Или вот готовые смеси для напитков от Wösel с Сааремаа с разными вкусами, из которых модно приготовить как вкусный морс, так и освежающие коктейли.
Смотрите большую галерею с фестиваля!