ФОТО | Что такое пуффы и крафли? Как испечь зеленый кекс и сделать варенье из картошки? В Таллинне впервые прошел Фестиваль хлеба

Как говорит управляющий Puffid Максим, название "пуффы" они придумали сами и происходит оно от английского слова, обозначающее заварное тесто. За основу был взят французский рецепт пирожного шу, дизайн — от корейской кухни, а ко всему этому добавлено сочетание американских вкусов.

Но позволять сладкое себе все же иногда нужно, да и для работы мозга полезно. Если хочется чего-то необычного, то стоит попробовать выпечку от расположенной в торговом центре T1 пекарнеи Puffid, известной своими пуффами и крафлями. Что же это такое?

Куда же без сладкого! Если вы на диете или просто решили сделать правильный выбор и отказаться чрезмерного употребления сахара, то тут помогут печенье и выпечка от Priileib, которая не содержит ни капли добавочного сахара. Да, и такое возможно!

Или же, например, зеленые кексы без капли красителя. Как такое возможно? Для этого всего лишь нужна мука из тыквенных семян, которые придадут вашей выпечке зеленый цвет.

Есть и другие полезные варианты с использованием необычных видов муки. На фестивале предлагалась смесь для блинов из моркови и из свеклы от фирмы Nonna. Получаются красочные и полезные блинчики, куда можно при желании добавить сахар или его заменитель на свой вкус.

И хотя диетологи и нутрициологи напоминают, что хлеб — не самый полезный продукт для употребления, но есть и совершенно полезные варианты хлеба. Например, оказывается хлеб можно испечь даже без муки, с добавлением большого количества семян и орехов. В таком случае семена чиа и другие помогают готовому продукту держать форму.

На фестивале можно было приобрести хлеб, сдобные булочки и выпечку на любой вкус, а также готовые наборы для выпечки хлеба в домашних условиях, ну и всякие разные лакомства, которые можно положить сверху или намазать на свежий ломтик хлеба. И даже можно было бесплатно попробовать пиццу, которую приготовят на ваших глазах.

Как часто мы слышим пословицу "Хлеб — всему голова"! На Фестивале хлеба становится ясно, что так и есть. Особенно если учесть, сколько разных видов хлеба, оказывается, есть в Эстонии! От рецептов, передаваемых сквозь века, до совершенно новых инноваций.

Крафли — это сочетание вафлей и круассанов, этакое два в одном. Сначала изготавливается слоеное тесто, а потом оно идет в вафельницу. Максим даже советует нашим читателям попробовать такой метод приготовления дома с любым слоеным тестом. "Пробуйте и экспериментируйте", — говорит он.

Нехлебные находки с фестиваля

Не одним хлебом единым жив человек. На фестивале было много и других товаров, которые можно употреблять как и вместе с хлебобулочными изделиями, так и отдельно

В находящемся в Старом городе кафе-мороженое Gelato Ladies специально для фестиваля сделали четыре вида джелато с хлебными вкусами: черный хлеб и ликер Vana Tallinn, просто черный хлеб, булочка с кардамоном и булка на закваске. После дегустации всех четырех вкусов даже стало жалко, что их нет в постоянном меню, уж настолько они хороши. Для приготовления каждого из них бралась буханка хлеба ил булки, превращалась в хлебный суп и уже потом замешивалась с мороженым. Особенно порадовало вкусовые рецепторы мороженое с кардамоном — замечательное на вкус.

Еще одна крайне необычная находка — варенье из картошки от Viru Toit. Да-да, вы все правильно прочитали. Для приготовления такого варенья сначала картофель отваривают, а потом добавляют ром, сахар и приправу для пипаркоков. Результат на удивление приятный на вкус, хотя по текстуре и привкусу можно понять, что сделано варенье из картофельного пюре.

Или же вот, в продолжение темы варенья из корнеплодов, вот варенье из морковки от Vildi Villa. Рядом с ним — варенье из плодов шиповника, прямо как делали наши бабушки. Вот вам и идея для самостоятельного проекта, шиповник ведь много где растет в открытом доступе.

Такое вы точно вряд ли где-то видели — шоколад с сыром. К сожалению, попробовать его не удалось, так что вкус данного лакомства остался загадкой. Зато дегустация сыра, сделанного с использованием джина Crafter's прошла на ура. Если вы хотите попробовать необычный сыр, то вам к Andre Farm.

Оказывается, вот как прорастают семена подсолнуха, оставляя шелуху сверху на ростках. А на вкус ростки почти такие же, как и сами семечки.

Чем же запить свой бутерброд с хлебом или сладкий кекс? Вот, например, чай из цветов гречихи. Производитель уверяет, что на вкус он похож на чай из липы.

А вы слышали о безалкогольном алкоголе? Дистилляты Lyre's, которые изготавливаются таким де методом, как и алкоголь, но потом из них убирается градус крепости, стоят даже дороже обычного алкоголя. Зато они доступны во вкусах почти всех видов алкогольных напитков, а от них вы не опьянеете. Найти их можно в столичном магазине Gemoss.

Или вот готовые смеси для напитков от Wösel с Сааремаа с разными вкусами, из которых модно приготовить как вкусный морс, так и освежающие коктейли.

Смотрите большую галерею с фестиваля!