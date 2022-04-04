За сутки в Эстонии прибавилось 427 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 4 апреля в больнице находятся 305 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 129 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 74, или 57,4%, не вакцинированы и 55, или 42,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни, из которых в 10 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 14 симптоматических пациентов с COVID-19 в день. Умер один зараженный коронавирусом, который был вакцинирован: 73-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 1 929 результатов теста, из которых 427 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 69 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражался в среднем 71 невакцинированный человек в день.

За сутки ввели 131 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 9. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 445 674 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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