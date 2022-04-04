Мужчина почти 90 раз привился от ковида. Возбуждено уголовное дело

60-летний житель Магдебурга, судя по всему, с лета 2021 года сделал около 90 прививок от коронавируса SARS-CoV-2 в различных центрах вакцинации федеральной земли Саксония. Как пишет в воскресенье, 3 апреля, информагентство dpa со ссылкой на официального представителя уголовной полиции, теперь в отношении него ведется расследование по подозрению в подделке документов и незаконной выдаче сертификатов о вакцинации.

Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание в одном из центров вакцинации Дрездена. Сотрудники Немецкого Красного Креста (DRK) уведомили другие центры вакцинации о необычном посетителе и попросили их подключить полицию, если мужчина придет прививаться и к ним. В начале марта 2022 года его узнали сотрудники центра вакцинации города Айленбург.

Прививки разными вакцинами

По данным полиции, мужчина неизменно регистрировался, используя свои настоящие имя и адрес. Судя по базе данных пациентов саксонских центров вакцинации, в общей сложности ему сделали 87 уколов, причем различными вакцинами.

В жилище пациента полиция обнаружила множество пустых паспортов вакцинации. Предположительно, мужчина каждый раз менял их обложки, указывая там разные имена владельцев. Таким образом, номер партии вакцины всегда был настоящим.

Вероятность введения обязательной вакцинации от ковида в Германии

Ожидается, что 7 апреля в бундестаге состоится голосование по нескольким вариантам закона, связанного с обязательной общенациональной вакцинацией населения страны от коронавируса. Обсуждаются, в том числе, возможности введения обязательной вакцинации от ковида для людей в возрасте от 18 лет и от 50 лет, а также заявка группы депутатов Свободой демократической партии (СвДП) во главе с ее вице-председателем Вольфгангом Кубики (Wolfgang Kubicki) об отказе от обязательной вакцинации.