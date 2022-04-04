В Ласнамяэ появится больше уличного искусства

”В прошлом году в нашем районе появилось около двадцати новых легальных муралов, которые придают Ласнамяэ яркость и красочность. Они были созданы при участии Молодежного центра Ласнамяэ, профессиональных художников и местной молодежи, и мы хотим продолжить это начинание предстоящим летом”, — сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Прошлым летом суперграфика появилась на разных объектах в Ласнамяэ: нескольких электрощитах, ограждениях, подстанциях, остановках, а также лестнице у торгового центра ”Котка”. В настоящее время все жители Ласнамяэ могут принять участие в выборе подходящих объектов для этого сезона.

О подходящих для уличного искусства электрощитах, трансформаторных будках, стенах или местах, которые нуждаются в получении нового облика посредством уличного искусства, можно сообщить до 10 апреля, отправив письмо с фотографией на электронную почту maria.kazlovskaya@noortekeskus.ee. Точный перечень выбранных объектов будет известен чуть позже. Муралы появятся в городском пространстве с участием молодежи Ласнамяэ в течение лета.