Россия утверждает, что ее войска оставили Бучу еще 30 марта, а тела появились только сейчас. Это неправда

В воскресенье 3 апреля Россия заявила, что ее военные полностью покинули Бучу еще 30 марта. Однако еще 1 апреля телеканал "Звезда" российского министерства обороны со ссылкой на командира одного из подразделений морской пехоты Алексея Шабулина сообщил, что "российские морпехи осуществляют зачистку населенных пунктов" по направлению Гостомель — Буча — Озера "с дальнейшей задачей закрепиться в них". Сообщение об этом до сих пор доступно на сайте агентства Интерфакс. Российские официальные СМИ обязаны черпать информацию о происходящем в Украине из заявлений министерства обороны; именно на него в тот же день, 1 апреля, ссылалась "Российская газета".

Только к вечеру этого дня мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что город освобожден (правда, по ссылке он говорит, что это случилось днем ранее — 31 марта). Корреспонденты Би-би-си смогли попасть в город также 1 апреля.

Таким образом уход российских военных из Бучи именно 30 марта не подтверждается независимыми источниками.

Кроме того российские военные утверждают, что первые видеокадры с телами на улицах Бучи появились "только на четвертый день" после ухода войск, то есть 3 апреля. Это тоже не так, они появились днем раньше.

Первые кадры с телами на улицах города появились 1 апреля. Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.

Корреспонденты Би-би-си, как уже сказано, лично видели и показали примерно 20 тел мирных жителей в Буче и рядом с ней уже 1 апреля, когда наши корреспонденты впервые побывали в городе.

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