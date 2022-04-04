Экономика
04.04.2022, 07:18

ГРАФИК | Смотрите, сколько электричество будет стоить сегодня!

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Foto: Argo Ingver
Сегодня, 4 апреля, биржевая стоимость электричества будет относительно невысокой. Среднестуточная цена составит 72,39 евро за мегаватт-час.
RusDelfi
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