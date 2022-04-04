Россию ждут новые санкции после Бучи. Они останутся надолго

Первые четыре пакета европейских санкций коснулись Путина и его окружения, госкомпаний и связанных с властями банков. ЕС заморозил резервы Банка России, запретил поставку наличных евро и предметов роскоши в Россию, однако не отказался от покупки у нее нефти, газа и угля, а также сохранил возможность рассчитываться за них даже через попавшие под санкции банки.

"Дальнейшие санкции и поддержка на подходе", — твитнул Мишель сначала по-английски, а потом еще и по-украински.

"Я шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области", — написал глава Европейского совета, группы руководителей 27 государств ЕС, Шарль Мишель и поставил тег #BuchaMassacre ("резня в Буче").

"Фотографии убитых российскими войсками мирных граждан в Ирпене и Буче напоминают о массовых расправах нацистского и советского режимов, — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и призвала к новым санкциям. — Безразличие — мать всех преступлений. Нужно собрать и сохранить доказательства, виновные должны предстать перед судом. А мы обязаны принять пятый пакет жестких санкций ЕС как можно скорее".

Все изменилось в прошедшие выходные после публикации шокирующих кадров и свидетельств насилия и казней мирного населения на оккупированных российскими войсками украинских землях. Минобороны России отрицает злодеяния и называет фото- и видеосъемку мировых СМИ постановочной.

Однако ограничения оставили России возможность зарабатывать свыше 650 млн евро в день на продаже нефти, газа и угля в Европу , а вялотекущие мирные переговоры дали надежду избежать дальнейших драконовских мер вроде закрытия европейских портов, полного отключения банков от SWIFT и нефтегазового эмбарго.

Развитый мир ввел беспрецедентные ограничения против России в ответ на вторжение в Украину. Их цель — отрезать Россию от западных технологий и денег, чтобы лишить ее руководителя Владимира Путина возможности продолжать войну в соседней стране, где российская армия уже убила тысячи украинцев и сравняла с землей несколько городов.

В то же время теперь стало окончательно ясно, что о смягчении санкций стоит забыть до завершения войны, а об их полной отмене — на долгие годы, до наказания виновных в военных преступлениях и смены власти в России, свидетельствуют заявления западных политиков и чиновников.

Пятый пакет обсуждался с момента введения предыдущего 15 марта. Он должен был появиться на начавшейся неделе и предполагал некоторое ужесточение уже существующих ограничений и закрытие лазеек, но не включал эмбарго.

Теперь вопрос в том, какой будет реакция ЕС на свидетельства мировых СМИ и правозащитников о преступлениях против мирного населения: ускорить принятие почти согласованного пакета и объявить о нем уже в понедельник-вторник или решиться на более серьезные меры, несмотря на то, что они угрожают благосостоянию и спокойствию Европы.

Западные СМИ пишут, что консенсуса пока нет. Восточная Европа, прежде всего Польша и страны Балтии, требуют решительных мер, однако против эмбарго и даже частичного отказа от нефти и газа из России выступает небольшая группа стран во главе с Германией — промышленным мотором и главным потребителем энергоресурсов в ЕС.

Для введения санкций требуется единодушие всех 27 стран Евросоюза — второй экономики мира с населением более 450 млн человек. Это — хорошие новости для Путина, у которого в ЕС есть сочувствующие и зависимые от российского газа партнеры, прежде всего, Венгрия, Италия и Австрия.

Когда ждать смягчения санкций? Очень не скоро

Но это и плохие новости, поскольку для снятия санкций также потребуется единогласное решение всех 27 государств. Каждое — от Нидерландов до Эстонии — придется убедить в том, что виновные наказаны, а Кремль полностью лишился инструментов вмешательства во внутренние дела, подкупа, кибератак и прямой военной агрессии.

Пока что они даже не заикаются об отмене санкций.

Санкции очень эффективны, согласились в конце прошлой неделе премьер Италии Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц и договорились по телефону, что надо бы их поддерживать. Другие выступают жестче.

"Мы не видим никаких признаков искреннего стремления России к успеху на переговорах. Поэтому о намерениях кремлевского режима мы должны судить по делам, а не по заявлениям", — сказала премьер Литвы Ингрида Шимоните.