ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (39-й день) | Под Киевом после ухода российских войск обнаружили множество мертвых тел, Минобороны РФ нанесло авиаудар по Одессе
- По мере того, как российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, что происходило там во время оккупации. В субботу журналисты Франс пресс и Рейтера побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным разрушительным санкциям против России в свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче.
Необходимо начать срочное расследование предполагаемого совершения военных преступлений российскими войсками в Буче и других пригородах Киева, заявляют в ЕС, Великобритании и Human Rights Watch.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Бучи и подписал их: ”Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи”.
Минобороны РФ заявило, что фотографии и видео, на которых видны погибшие мирные жители в городе Буча под Киевом — ”очередная провокация” и ”очередная постановка киевского режима для западных СМИ”.
Из районов освобожденной Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
СМИ публикуют свидетельства жителей Бучи о том, что происходило в городе во время российской оккупации.
- Одесса подверглась ракетному обстрелу, из некоторых районов города поступали сообщения о пожарах.
По предварительным данным, жертв в Одессе нет, удары были нанесены по "объектам критической инфраструктуры".
Минобороны РФ подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что удары по Одесской области были нанесены с российских кораблей, находящихся в Черном море.
- Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в воскресенье, что прогресс в переговорах пока недостаточен для встречи лидеров двух государств и что статус аннексированного Крыма и Донбасса остается неизменным.
- Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничила для российских интернет-пользователей доступ к русской версии латвийского портала Delfi.
- С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию больше не поступает природный газ из России, сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.
- Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщает, что в воскресенье 3 апреля подразделения ВСУ взяли под контроль район Припяти, а также район государственной границы Украины с Республикой Беларусь.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях, совершенных на подконтрольных российским солдатам территориях Украины.
- Российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
- В Каховке Херсонской области российские военнослужащие, оккупировавшие город, открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на проукраинский митинг.
- Следственные органы Эстонии располагают информацией, что меньше десятка жителей нашей страны присоединились к российской армии, чтобы участвовать в нападении на Украину.
- Украинское воздушное командование "Центр" сообщило, что по разрушенному зданию штаба в городе Васильков в 50 км к юго-западу от Киева нанесен новый ракетный удар, при этом пострадало несколько гражданских лиц.