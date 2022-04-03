ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (39-й день) | Под Киевом после ухода российских войск обнаружили множество мертвых тел, Минобороны РФ нанесло авиаудар по Одессе

- По мере того, как российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, что происходило там во время оккупации. В субботу журналисты Франс пресс и Рейтера побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к немедленным разрушительным санкциям против России в свете сообщений об убийствах мирных жителей в Буче.

Необходимо начать срочное расследование предполагаемого совершения военных преступлений российскими войсками в Буче и других пригородах Киева, заявляют в ЕС, Великобритании и Human Rights Watch.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Бучи и подписал их: ”Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи”.

Минобороны РФ заявило, что фотографии и видео, на которых видны погибшие мирные жители в городе Буча под Киевом — ”очередная провокация” и ”очередная постановка киевского режима для западных СМИ”.

Из районов освобожденной Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

СМИ публикуют свидетельства жителей Бучи о том, что происходило в городе во время российской оккупации.

- Одесса подверглась ракетному обстрелу, из некоторых районов города поступали сообщения о пожарах.

По предварительным данным, жертв в Одессе нет, удары были нанесены по "объектам критической инфраструктуры".

Минобороны РФ подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что удары по Одесской области были нанесены с российских кораблей, находящихся в Черном море.