Бывший вице-премьер России — о расстреле мирных жителей в Буче: ничего не поменялось со сталинских времен

Трупов много. Они везде. В Буче их пока еще не посчитали. Но в Ирпене уже посчитали: около 300 человек. Это не фантазии. В интернете уже выложены видео с места событий. Любуйтесь. Как там говорит Конашенков? Удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре?

Да. Это правда. Если стрелять человеку в затылок с десяти сантиметров, то точнее не бывает. Самое, что ни на есть высокоточное оружие. А любой украинский мужчина — это конечно объект военной инфраструктуры. Тут нет сомнений.

Когда в июне 1941 года Советы бежали из Львова, то они тоже расстреляли всех, кто был в тюрьме НКВД к этому моменту. И так они делали в тюрьмах по всей Украине, убегая — расстреливали задержанных. Ну а как иначе? Враги ж народа…Что их, выпускать, что ли?

Сталинские палачи знали, что если человеку стрелять в голову, то бывает очень много крови. К тому же из головы вылетают куски черепа и мозга. И если расстреливать приходится много, то хочешь — не хочешь, а весь испачкаешься в крови и мозгах.

Некоторые одевали огромные краги и кожаные фартуки. Другие расстреливали вдвоем, один стрелял, а другой в этот момент давал жертве пинка: таким образом удавалось избежать попадания крови и мозгов на мундир. И тот оставался незапятнанным. Потом на это мундир вешали ордена и медали за тяжелый ратный труд…

С тех пор прогресс не стоял на месте. И вот, спешите ознакомится, великолепный лайфхак: как расстреливать и не запачкаться. Нужно намотать на голову жертве какое-нибудь тряпье и стрелять сквозь него. Можно его же рубаху или куртку. Тогда кровь не брызгает и куски черепа и мозга остаются в тряпье.

Я достаточно ясно все объяснил? Теперь понятно что это такое? Вот… Ничего не поменялось со сталинских времен. Ни-че-го. Это просто звери. Они убивали людей просто так. То есть можно было убить, а можно оставить жить. Какая тебе разница, ты же все равно уже уходишь? Но нет, уходя надо убить. Успеть убить. Зачем? А как иначе? Раз можно убить — почему не убить?