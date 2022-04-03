12-летнюю дочь погибшего капитана сборной Украины насильно депортируют в Россию

Сейчас девочка депортирована в Донецк, но в Украине ее ждет дедушка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"После смерти папы Кира осталась круглой сиротой, поскольку маму она потеряла еще в младенчестве", – говорится в сообщении Кириленко.

В настоящее время Кира находится в Донецке – ее депортировали туда вместе с людьми, с которыми она пряталась в убежище. Есть информация, что документы у всех находящихся рядом с Кирой россияне забрали. Обещали сделать новые российские паспорта, чтобы в дальнейшем отправить их на территорию РФ.

Кириленко подчеркнул, что в Украине у Киры есть родные. Просто сейчас готов забрать девочку к себе ее дедушка Александр Обединский, заслуженный тренер Украины по водному поло.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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