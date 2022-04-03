Украинский чемпион мира ответил братьям Фуркад за ностальгию по россиянам

30-летний уроженец Тернополя, который после начала войны в Украине ушел служить в Нацгвардию, ответил в комментариях своего инстаграма Мартену, на его претензию, почему величайший биатлонист современности был отправлен по адресу, куда ранее отправлялся "русский военный корабль".

"В первые несколько дней, после того, как российских спортсменов отстранили от соревнований, ты запостил сторис: "Мое сердце с моими русскими друзьями".

Ты никогда ничего публично не говорил об украинских спортсменах, у которых нет возможности участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения.

Ты никогда публично не осуждал войну, которую Россия начала против Украины", – написал Подручный.

Свой комментарий Пидручный закончил фразу " Думаю, на этом наш диалог окончен".

Несколько дней назад Симон Фуркад, работающий сейчас с юниорской сборной Франции, в своем интервью телеканалу Матч-ТВ осудил исключение российских спортсменов из всех международных соревнований, а также разрезал французский флаг и, сложив из него российский, приклеил на одну из будок сервисменов на старте соревнований.

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